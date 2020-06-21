Испания

Бразильский полузащитник Барселоны изменил свое мнение по поводу трансфера.

Хавбек Барселоны Артур Мело согласен сменить клуб, сообщает Football Italia со ссылкой на Джанлуку Ди Марцио и каталонское издание Sport.

Несколько недель назад Артур категорически отказывался уходить, однако в Барселоне ему объяснили, что он не будет играть часто. Это, а также повышение зарплаты в Ювентусе, изменило позицию бразильца.

Проблема заключается в том, что Барселона оценивает Артура в 80 млн евро. Взамен она хочет получить от Ювентуса Миралема Пьянича и 10 млн евро, а в Турине с такой оценкой не согласны.

У клубов есть время до 30 июня, поскольку им нужно подвести баланс на конец финансового года.