Француз вскоре может перебраться в Серию А.
Флориан Товен, getty images
22 июня 2020, 17:55
Руководство Милана готово удовлетворить финансовые запросы Марселя и приобрести полузащитника Флориана Товена, утверждает Calciomercato.
По данным источника, французы намерены выручить с продажи игрока порядка 20 миллионов евро, и эту сумму "россонери" готовы заплатить.
Напомним, большую часть сезона Товен пропустил из-за травм, проведя за Марсель всего два поединка. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что кандидатуру с Товеном также рассматривает другой клуб из Серии А — Рома.