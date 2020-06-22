Италия

Француз вскоре может перебраться в Серию А.

Руководство Милана готово удовлетворить финансовые запросы Марселя и приобрести полузащитника Флориана Товена, утверждает Calciomercato.

По данным источника, французы намерены выручить с продажи игрока порядка 20 миллионов евро, и эту сумму "россонери" готовы заплатить.

Напомним, большую часть сезона Товен пропустил из-за травм, проведя за Марсель всего два поединка. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что кандидатуру с Товеном также рассматривает другой клуб из Серии А — Рома.