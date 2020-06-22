Датчанин доволен переходом в стан "нерадзурри".
Кристиан Эриксен, getty images
22 июня 2020, 18:33
Полузащитник Интера Кристиан Эриксен высказал свое мнение о своей игре за новую команду.
"Я не думаю, что вы видели настоящего Эриксена. Я могу улучшаться дальше и надеюсь выиграть как можно больше. Я хорошо сыграл против Наполи, но это не помогло команде, поэтому для меня это не имело значения, и была просто удача".
"Все становится лучше, я думаю, что это было правильное решение приехать сюда. Меня очень хорошо встретили фанаты и мои товарищи по команде", — сказал Эриксен Sky Sport Italia.
Напомним, Интер провел первый поединок Серии А после рестарта, в котором одолел Сампдорию.