Италия

"Красно-черные" порадовали своих болельщиков.

В своем первом после возобновления Серии А матче Милан играл на выезде с Лечче. На перерыв "россонери" ушли со счетом 1:0 благодаря точному удару Саму Кастильехо.

Во втором тайме Манкосу на 54-й минуте сравнял счет с пенальти. Однако тут же Джакомо Бонавентура вернул преимущество Милану – возможно, это был последний гол игрока в футболке "россонери".

Позже все вопросы о победителе сняли своими точными ударами Анте Ребич и Рафаэль Леау.

Лечче – Милан 1:4

Голы: Манкосу, 54 – Кастильехо, 26, Бонавентура, 55, Ребич, 57, Леау, 72.

Лечче: Габриэль – Рисполи, Лучиони, Меккарьелло, Кальдерони – Петриччионе, Тахцидис, Манкосу (Шахов, 87) – Фалько, Сапонара (Вера, 87), Лападула (Бабакар, 46).

Милан: Доннарумма – Конти, Кьяер (Кадже, 80), Романьоли, Эрнандес – Кессье (Пакета, 87), Беннассер – Кастильехо (Салемакерс, 68), Бонавентура (Билья, 86), Чалханоглу – Ребич (Леау, 68).

Предупреждения: Лучиони – Кадже.