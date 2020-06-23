Италия

"Старая синьора" возобновила выступления в Серии А с триумфа в игре с командой Синиши Михайловича.

Криштиану Роналду вывел Ювентус вперед точным ударом с пенальти на 23-й минуте игры против Болоньи. А на 36-й минуте Пауло Дибала увеличил преимущество гостей. Счет больше не менялся – 2:0 в пользу Ювентуса.

"Старая синьора" теперь оторвалась на четыре очка от Лацио в чемпионской гонке, но римляне свой матч с Аталантой сыграют 24 июня. Болонья же идет 10-й в таблице, опережая зону вылета на 9 очков.

Болонья – Ювентус 0:2

Голы: Роналду, 23 (с пенальти), Дибала, 36.

Болонья: Скорупски – Томиясу, Данило, Денсвил, Дейкс – Медель (Поли, 82), Сванберг (Паласио, 57) – Орсолини (Джувара, 82), Сориано (Домингес, 75), Сансоне (Каньяно, 82) – Барроу.

Ювентус: Щесны – Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильо (Данило, 66) – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 71), Рабио (Матюиди, 70) – Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 79), Роналду.

Предупреждения: Сориано – Де Шильо, Бентанкур, Данило.