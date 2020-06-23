Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Ювентус отправился в гости к Болонье в рамках 27-го тура итальянской Серии А, где добыл уверенную победу со счетом 2:0.

Сперва на 23-й минуте Криштиану Роналду успешно реализовал пенальти, а потом гол Пауло Дибалы еще в первом тайме уставил окончательный результат матча.

Смотрите видео голов и обзор матча Болонья — Ювентус:

Болонья – Ювентус 0:2

Голы: Роналду, 23 (с пенальти), Дибала, 36.

Болонья: Скорупски – Томиясу, Данило, Денсвил, Дейкс – Медель (Поли, 82), Сванберг (Паласио, 57) – Орсолини (Джувара, 82), Сориано (Домингес, 75), Сансоне (Каньяно, 82) – Барроу.

Ювентус: Щесны – Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильо (Данило, 66) – Бентанкур, Пьянич (Рэмси, 71), Рабио (Матюиди, 70) – Бернардески, Дибала (Дуглас Коста, 79), Роналду.

Предупреждения: Сориано – Де Шильо, Бентанкур, Данило.