Италия

Мартин Касерес пропустит два матча, а Беппе Якини не сможет руководить командой одну игру.

После ничьей с Брешией в 27-м туре чемпионата Италии Фиорентина практически потеряла шансы включиться в борьбу за путевку в Лигу Европы, что вызвало слишком бурную реакцию со стороны "фиалок" – сообщает Football Italia.

Защитник Фиорентины Мартин Касерес, удаленный за две желтых карточки, позволил себе богохульство, поэтому пропустит два ближайших матча в первенстве Серии А. Также за богохульные высказывания на один матч дисквалифицирован тренер "скуадры виолы" Беппе Якини.

Учитывая, что в матче против аутсайдера пятое предупреждение получил Федерико Кьеза, в следующем матче против Лацио "фиалки" недосчитаются двух ключевых игроков и тренера.

Матч 28-го тура Лацио — Фиорентина состоится в субботу, 27 июня. Начало в 22:45 по киевскому времени.