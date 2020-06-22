С понедельника по среду в Италии пройдет первый полный тур чемпионата после карантина — 27-й по счету. Накануне команды доиграли все пропущенные матчи и теперь каждой из них остается провести по 12 поединков.

Вне всякого сомнения, все матчи пройдут в бескомпромиссной борьбе, но некоторые из них стоит выделить особо: Аталанта — Лацио, который может стать ключевым в чемпионской гонке и распределении мест в зоне Лиги чемпионов, Верона — Наполи, от которого будет зависеть представительство Италии в Лиге Европы, и Интер — Сассуоло, ведь в последние годы "нероверди" повадились портить настроение "нерадзурри".

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 27 ТУР

22 ИЮНЯ 2020

19:30 Фиорентина Фиорентина -:- Брешия Брешия  
19:30 Лечче Лечче -:- Милан Милан  
22:45 Болонья Болонья -:- Ювентус Ювентус  

23 ИЮНЯ 2020

19:30 СПАЛ СПАЛ -:- Кальяри Кальяри  
19:30 Верона Верона -:- Наполи Наполи  
22:45 Дженоа Дженоа -:- Парма Парма  
22:45 Торино Торино -:- Удинезе Удинезе  

24 ИЮНЯ 2020

19:30 Интер Интер -:- Сассуоло Сассуоло  
22:45 Аталанта Аталанта -:- Лацио Лацио  
22:45 Рома Рома -:- Сампдория Сампдория  

 

Фиорентина – Брешия

Понедельник, 22 июня, 20:30. Флоренция, Стадио Артемио Франки 

Во время карантина президент Брешии всеми силами выступал за то, чтобы чемпионат не был доигран и Серию А никто не покинул. Понять Массимо Челлино можно, ведь его команда прочно залегла на дно турнирной таблицы и отстает от спасительного 17-го места на 9 очков, что делает шансы на выживание довольно призрачными.

Помимо споров о целесообразности доигровки чемпионата, Брешия во время вынужденного перерыва развлекалась перманентными конфликтами с Балотелли и его агентом, в результате чего стало ясно, что СуперМарио "ласточкам" уже не помощник.

Впрочем, куда больше печалит ломбардцев то, что юный лидер команды Тонали, получивший мышечную травму в контрольном поединке против Удинезе (0:2) еще не восстановился и во Флоренцию не поедет.

Что касается Фиорентины, то команде в целом карантин пошел на пользу. Те, кого "зацепил" COVID-19, уже выздоровели, а также успели восстановиться после травм Куаме и Рибери, для которых сезон-2019/20 закончился бы, если бы не трехмесячная "отсрочка". Впрочем, против Брешии ни тот, ни другой, скорее всего, не сыграют. 

Интересные факты

– В последних девяти домашних матчах Фиорентина смогла выиграть лишь раз (4 ничьи и 4 поражения).

– Беспроигрышная серия Фиорентины в матчах против Брешии во всех турнирах составляет 7 матчей.

– Брешия не может сохранить свои ворота сухими в последних 11-ти матчах.

– В первом круге команды сыграли вничью — 0:0.

Ориентировочные составы

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Дункан, Бадель, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Папетти, Чансельор, Мартелла — Бизоли, Дессена, Бьярнасон — Змргал — Айе, Торрегросса.

Не сыграют: Чистана, Тонали (оба — Брешия).

Под вопросом: Куаме, Рибери — Чансельор, Бизоли.

footballпрогноз 2:0

Лечче – Милан

Понедельник, 22 июня, 20:30. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Упустив возможность пробиться в Лигу Европы, выиграв Кубок Италии, Милан еще и оказался вытесненным из зоны еврокубков после того, как Верона и Парма доиграли свои пропущенные матчи. Теперь у "россонери" нет иного выхода, кроме как обыгрывать Лечче.

Несмотря на то, что Виа дель Маре аж никак не является неприступной крепостью, и Лечче частенько теряет очки на домашнем стадионе, Евгений Шахов и его товарищи по команде, оказавшиеся в зоне вылета (пусть и лишь по разнице забитых и пропущенных мячей), точно будут сражаться.

Интересные факты

– Семь из последних десяти встреч Лечче и Милана на Виа дель Маре завершились вничью.

– Лечче не может выиграть у Милана в последних семи матчах и обязательно пропускает в них.

– В последних трех домашних матчах Серии А Лечче забивает не менее двух мячей.

– В первом круге команды сыграли вничью — 2:2.

Ориентировочные составы

Лечче: Габриэль — Рисполи, Лукиони, Россеттини, Кальдерони — Майер, Дейола, Барак — Сапонара, Манкозу — Лападула.

Милан: Дж.Доннарумма — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Чалханоглу, Ребич — Леау.

Не сыграют: Донати, Делль'Орко, Фариас — Ибрагимович, Дуарте, Маркизио.

footballпрогноз 1:2

Болонья – Ювентус

Понедельник, 22 июня, 22:45. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Ювентус, упустивший второй кряду трофей в нынешнем сезоне (вслед за Суперкубком чемпион проиграл и Кубок Италии), отправляется в Болонью в не самом лучшем настроении, к тому же из-за травм Маурицио Сарри не сможет рассчитывать на Сандро, Хедиру и Кьеллини, а Игуаина тренер решил поберечь для будущих битв.

Хватает кадровых проблем и у Болоньи, однако "россоблу", прежде всего, руководство команды, может вздохнуть с облегчением: удалось продлить контракт с тренером Синишей Михайловичем.

Интересные факты

– Ювентус не пропускает в последних трех матчах.

– Болонья неизменно пропускает в последних своих 22-х матчах и в последних 12-ти домашних.

– Болонья не может выиграть у Ювентуса в последних 13-ти матчах Серии А (1 ничья и 12 поражений).

– Безвыигрышная домашняя серия Болоньи против Ювентуса составляет 10 матчей.

– В минувшем сезоне матч Болонья — Ювентус завершился со счетом 0:1.

– В первом круге также были сильнее "бьянконери" – 2:1.

Ориентировочные составы

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Денсвил, Дейкс — Медель, Поли — Орсолини, Сориано, Барроу — Паласио.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильо — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Дуглас Коста, Дибала, Криштиану Роналду.

Не сыграют: Бани, Сантандер, Схутен, Сков-Ольсен — Алекс Сандро, Хедира, Демирал.

footballпрогноз 1:1

СПАЛ – Кальяри

Вторник, 23 июня, 20:30. Феррара, Стадио Паоло Мацца

Кальяри уже успел провести первый официальный поединок после карантина, но особой радости тренерский дебют в команде Вальтеру Дзенге не принес. "Изолани" проиграли Вероне, и теперь команда, в начале сезона занимавшая место в зоне Лиги чемпионов, практически потеряла надежду даже на Лигу Европы.

Кроме потери трех очков, Кальяри потерял и Чигарини, заработавшего удаление. Зато отбыл дисквалификацию и вернулся в строй лучший бомбардир команды Жоао Педро.

Есть существенная потеря и у стоящего на грани вылета СПАЛ: на тренировке сломал руку основной вратарь феррарцев Бериша, отстоявший все матчи в чемпионате в нынешнем сезоне.

Интересные факты

– Проигрышная домашняя серия СПАЛ составляет 5 матчей.

– Кальяри не может сохранить свои ворота сухими в последних 16-ти матчах.

– СПАЛ обязательно пропускает в последних девяти домашних матчах.

– Безвыигрышная серия СПАЛ во встречах с Кальяри составляет 6 матчей.

– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Кальяри завершился со счетом 2:2.

– В первом круге сильнее был Кальяри — 2:0.

Ориентировочные составы

СПАЛ: Летица — Сионек, Викари, Зуканович, Бонифаци — Миссироли, Вальдифиори, Кастро — Валоти — Петанья, Флоккари.

Кальяри: Краньо — Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Ионицэ, Рог, Бирса — Жоао Педро, Симеоне — Палоски.

Не сыграют: Стрефецца, Ди Франческо, Дабо, Бериша — Чепителли, Чигарини, Паволетти, Наингголан, Фараго.

footballпрогноз 0:1

Верона – Наполи

Вторник, 23 июня, 20:30. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Выиграв Кубок Италии и получив путевку в Лигу Европы, Наполи несколько снизил "градус" противостояния с Вероной, которая, обыграв Кальяри в перенесенном матче 25-го тура, лишь на одно очко отстает от команды Дженнаро Гаттузо.

Теоретически "партенопеи" еще могут побороться за место в зоне Лиги чемпионов, но все-таки результат в данном конкретном поединке будет куда более важен для "мастиффов", опережающих своих конкурентов, Парму и Милан, лишь на два очка.

Хозяевам не поможет удаленный в матче против Кальяри и, соответственно, дисквалифицированный Борини. У гостей, скорее всего, отдых получит Мертенс, уступив место на острие атаки Милику.

Интересные факты

– Победная выездная серия Наполи составляет 4 матча.

– Безвыигрышная серия Вероны в поединках против Наполи составляет 6 матчей.

– В первом круге сильнее были неаполитанцы — 2:0.

Ориентировочные составы

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Лазович, Амрабат, Пессина, Фараони — Дзакканьи, Верре — Ди Кармине.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Руис, Демме, Зьелински — Политано, Милик, Инсинье.

Не сыграют: Борини, Давидович, Эйссерик — Лоботка.

footballпрогноз 1:2

Дженоа – Парма

Вторник, 23 июня, 22:45. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис

"Грифонов" спасает от попадания в зону вылета лишь лучшая разница забитых и пропущенных мячей с Лечче, в то же время Парма ведет борьбу с Миланом и Вероной за попадание в Лигу Европы.

Перед перерывом Дженоа выиграла три из последних четырех матчей чемпионата, но в каком состоянии команда Давиде Николы сейчас — пока загадка.

Парма уже сыграла один матч после карантина, в котором избежала поражения от Торино лишь благодаря тому, что вратарь "крестоносцев" Сепе потащил пенальти от Белотти.

Интересный факт

- В первом круге Парма разгромила Дженоа — 5:1.

Ориентировочные составы

Дженоа: Перин — Ромеро, Сумаоро, Мазьелло — Бираски, Берами, Шене, Стураро, Кришито — Санабрия, Пандев.

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Бругман, Куртич — Кулусевски, Корнелиус, Жервиньо.

Не сыграют: Маркетти, Радованович — Грасси, Инглезе, Пеццелла, Силигарди.

footballпрогноз 2:2

Торино – Удинезе

Вторник, 23 июня, 22:45. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Обе команды набрали по 28 очков и оторвались от зоны вылета лишь на три пункта. Неудача может ввергнуть "быков" или "зебрят" в пучину битвы за выживание, в то же время победа позволит, хотя бы на время, вздохнуть с облегчением.

Интересные факты

– Ничейная серия Удинезе составляет 4 матча.

– Безвыигрышная серия Торино составляет 8 матчей.

– Удинезе не выигрывал у Торино два матча в одном сезоне Серии А с 2007/08.

– В минувшем сезоне матч Торино — Удинезе завершился со счетом 1:0.

– В первом круге с таким же счетом победил Удинезе — 1:0.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Бремер — Эдера, Мейте, Ринкон, Айна — Дзадза, Белотти.

Удинезе: Муссо — Стригер-Ларсен, Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк, Сема — Де Поль, Мандрагора, Фофана — Окака, Лазанья.

Не сыграют: Базелли, Верди, Ансальди — Предль.

footballпрогноз 1:0

Интер – Сассуоло

Среда, 24 июня, 20:30. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Интер выполнил свою главную задачу на данный момент — взял три очка в перенесенном поединке против Сампдории и сократил отставание от Ювентуса до шести пунктов. По мнению Антонио Конте, это неплохая дистанция для атаки, и теперь "нерадзурри" постараются вновь включиться в чемпионскую гонку.

Если судить по первому тайму воскресного матча, то у "змеев" все в порядке с готовностью успешно совершить спринтерский забег из 12-ти матчей, хотя после перерыва картинка была уже не такая радужная. "Блучеркьяти" сумели сократить разрыв в счете до минимума и могли забить еще (да, могли пропустить еще больше, но сам факт...).

Учитывая то, насколько неудобным соперником для Интера является Сассуоло, и то, что "нероверди", несмотря на разгром от Аталанты, имели множество моментов, чтобы забить, если им улыбнется удача, у хозяев могут возникнуть проблемы.

Интересные факты

- Интер сумел выиграть лишь один из пяти последних домашних матчей против Сассуоло.

- В минувшем сезоне матч Интер — Сассуоло завершился со счетом 0:0.

- В первом круге сильнее был Интер — 4:3.

Ориентировочные составы

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Кандрева, Барелла, Гальярдини, Янг — Эриксен — Лукаку, Мартинес.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Феррари, Пелузо, Кириакопулос — Бурабия, Локателли — Берарди, Дефрель, Бога — Капуто.

Не сыграют: Д'Амброзио, Брозович, Сенси, Весино - Марлон, Романья.

footballпрогноз 1:1

Аталанта – Лацио

Среда, 24 июня, 22:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Трудно сказать, что из себя представляет нынешний Лацио, но Аталанта в перенесенном матче 25-го тура против Сассуоло доказала, что она не изменяет своим основным принципам: много атакует, много забивает, но при этом и много позволяет сопернику.

Учитывая, что "орлы" по классу и выучке намного превосходят "нероверди", то Симоне Индзаги, особенно ознакомившись с тем, как бергамаски выглядят после карантина, сможет найти нужные аргументы, чтобы заставить если не капитулировать команду Джан Пьеро Гасперини, то хотя бы заставить ее "страдать".

Стоит отметить, что в среду Гасперини не сможет руководить своей командой непосредственно у кромки поля, поскольку заработал удаление во время матча против Сассуоло.

Аталанта уже отдалилась на комфортную дистанцию от пятого места и может немного перевести дух (если, конечно, не мечтает опередить Интер), а вот для Лацио потеря очков вполне может привести к завершению погони за Ювентусом. 

Интересные факты

- В минувшем сезоне матч Аталанта — Лацио завершился со счетом 0:2.

- В первом круге сильнейшего выявить не удалось — 3:3.

Ориентировочные составы

Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Паломино — Хатебур, де Роон, Фрелер, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони — Кайседо, Иммобиле.

Не сыграют: Пашалич — Луис Фелипе, Марушич, Лулич, Лукаку, Адеканье, Андре Андерсон.

Под вопросом: Иличич (Аталанта).

footballпрогноз 2:2

Рома – Сампдория

Среда, 24 июня, 22:45. Рим, Стадио Олимпико

Можно даже не сомневаться, что Паулу Фонсека настраивает своих подопечных не на то, чтобы сохранить 6-очковое преимущество над преследователями, а на то, чтобы ликвидировать 6-очковое отставание от зоны Лиги чемпионов. Так что в поединке против Сампдории, особенно дома, да еще и в первом матче после опостылевшего всем карантина, Рома постарается победить.

"Блучеркьяти", ведущие борьбу за выживание, выглядели далеко не безнадежно в доигровке 25-го тура против Интера, поэтому недооценивать команду Клаудио Раньери, пусть и идущую в одном очке от зоны вылета, не стоит.

Интересные факты

- В минувшем сезоне матч Рома — Сампдория завершился со счетом 4:1.

- В первом круге команды сыграли вничью — 0:0.

Ориентировочные составы

Рома: Миранте — Дзаппакоста, Смоллинг, Фасио, Коларов — Вильяр, Диавара — Ундер, Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Йосида, Колли — Торсби, Линетти, Бертолаччи, Янкто, Мурру — Рамирес, Габбьядини.

Не сыграют: Пау Лопес, Дзаньоло — Феррари, Квальярелла.

footballпрогноз 2:1

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

#   22 ИЮНЯ 2020 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА
1 Ювентус 26 20 3 3 50 24 26 63  
2 Лацио 26 19 5 2 60 23 37 62  
3 Интер 26 17 6 3 51 25 26 57  
4 Аталанта 26 15 6 5 74 35 39 51  
5 Рома 26 13 6 7 51 35 16 45  
6 Наполи 26 11 6 9 41 36 5 39  
7 Верона 26 10 8 8 31 27 4 38  
8 Парма 26 10 6 10 33 32 1 36  
9 Милан 26 10 6 10 28 34 -6 36  
10 Болонья 26 9 7 10 38 42 -4 34  
11 Кальяри 26 8 8 10 42 42 0 32  
12 Сассуоло 26 9 5 12 42 43 -1 32  
13 Фиорентина 26 7 9 10 32 36 -4 30  
14 Удинезе 26 7 7 12 21 37 -16 28  
15 Торино 26 8 4 14 29 46 -17 28  
16 Сампдория 26 7 5 14 29 46 -17 26  
17 Дженоа 26 6 7 13 31 47 -16 25  
18 Лечче 26 6 7 13 34 56 -22 25  
19 СПАЛ 26 5 3 18 20 44 -24 18  
20 Брешия 26 4 4 18 22 49 -27 16  

 

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Чиро Иммобиле Лацио 27 (10) 26
Криштиану Роналду Ювентус 21 (7) 22
Ромелу Лукаку Интер 18 (4) 26
Жоао Педро Кальяри 16 (3) 25
Йосип Иличич Аталанта 15 21
Дуван Сапата Аталанта 13 (1) 16
Франческо Капуто Сассуоло 13 (1) 23
Луис Муриэль Аталанта 13 (5) 23
Эдин Джеко Рома 12 25
Лаутаро Мартинес Интер 12 (2) 23

 

Ассистенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Луис Альберто Лацио 12 25
Алехандро Гомес Аталанта 11 25
Лоренцо Пеллегрини Рома 7 18
Антонио Кандрева Интер 7 21
Деян Кулусевски Парма 7 24
Чиро Иммобиле Лацио 7 26
Хосе Кальехон Наполи 6 23
Данко Лазович Верона 6 25
Дуван Сапата Аталанта 5 16
Джозеф Дункан Сассуоло / Фиорентина 5 16