Football.ua представляет анонс матчей 27-го тура чемпионата Италии.
С понедельника по среду в Италии пройдет первый полный тур чемпионата после карантина — 27-й по счету. Накануне команды доиграли все пропущенные матчи и теперь каждой из них остается провести по 12 поединков.
Вне всякого сомнения, все матчи пройдут в бескомпромиссной борьбе, но некоторые из них стоит выделить особо: Аталанта — Лацио, который может стать ключевым в чемпионской гонке и распределении мест в зоне Лиги чемпионов, Верона — Наполи, от которого будет зависеть представительство Италии в Лиге Европы, и Интер — Сассуоло, ведь в последние годы "нероверди" повадились портить настроение "нерадзурри".
Расписание матчей
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 27 ТУР
22 ИЮНЯ 2020
23 ИЮНЯ 2020
24 ИЮНЯ 2020
Фиорентина – Брешия
Понедельник, 22 июня, 20:30. Флоренция, Стадио Артемио Франки
Во время карантина президент Брешии всеми силами выступал за то, чтобы чемпионат не был доигран и Серию А никто не покинул. Понять Массимо Челлино можно, ведь его команда прочно залегла на дно турнирной таблицы и отстает от спасительного 17-го места на 9 очков, что делает шансы на выживание довольно призрачными.
Помимо споров о целесообразности доигровки чемпионата, Брешия во время вынужденного перерыва развлекалась перманентными конфликтами с Балотелли и его агентом, в результате чего стало ясно, что СуперМарио "ласточкам" уже не помощник.
Впрочем, куда больше печалит ломбардцев то, что юный лидер команды Тонали, получивший мышечную травму в контрольном поединке против Удинезе (0:2) еще не восстановился и во Флоренцию не поедет.
Что касается Фиорентины, то команде в целом карантин пошел на пользу. Те, кого "зацепил" COVID-19, уже выздоровели, а также успели восстановиться после травм Куаме и Рибери, для которых сезон-2019/20 закончился бы, если бы не трехмесячная "отсрочка". Впрочем, против Брешии ни тот, ни другой, скорее всего, не сыграют.
Интересные факты
– В последних девяти домашних матчах Фиорентина смогла выиграть лишь раз (4 ничьи и 4 поражения).
– Беспроигрышная серия Фиорентины в матчах против Брешии во всех турнирах составляет 7 матчей.
– Брешия не может сохранить свои ворота сухими в последних 11-ти матчах.
– В первом круге команды сыграли вничью — 0:0.
Ориентировочные составы
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Дункан, Бадель, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.
Брешия: Йоронен — Сабелли, Папетти, Чансельор, Мартелла — Бизоли, Дессена, Бьярнасон — Змргал — Айе, Торрегросса.
Не сыграют: Чистана, Тонали (оба — Брешия).
Под вопросом: Куаме, Рибери — Чансельор, Бизоли.
прогноз 2:0
Лечче – Милан
Понедельник, 22 июня, 20:30. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Упустив возможность пробиться в Лигу Европы, выиграв Кубок Италии, Милан еще и оказался вытесненным из зоны еврокубков после того, как Верона и Парма доиграли свои пропущенные матчи. Теперь у "россонери" нет иного выхода, кроме как обыгрывать Лечче.
Несмотря на то, что Виа дель Маре аж никак не является неприступной крепостью, и Лечче частенько теряет очки на домашнем стадионе, Евгений Шахов и его товарищи по команде, оказавшиеся в зоне вылета (пусть и лишь по разнице забитых и пропущенных мячей), точно будут сражаться.
Интересные факты
– Семь из последних десяти встреч Лечче и Милана на Виа дель Маре завершились вничью.
– Лечче не может выиграть у Милана в последних семи матчах и обязательно пропускает в них.
– В последних трех домашних матчах Серии А Лечче забивает не менее двух мячей.
– В первом круге команды сыграли вничью — 2:2.
Ориентировочные составы
Лечче: Габриэль — Рисполи, Лукиони, Россеттини, Кальдерони — Майер, Дейола, Барак — Сапонара, Манкозу — Лападула.
Милан: Дж.Доннарумма — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Чалханоглу, Ребич — Леау.
Не сыграют: Донати, Делль'Орко, Фариас — Ибрагимович, Дуарте, Маркизио.
прогноз 1:2
Болонья – Ювентус
Понедельник, 22 июня, 22:45. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Ювентус, упустивший второй кряду трофей в нынешнем сезоне (вслед за Суперкубком чемпион проиграл и Кубок Италии), отправляется в Болонью в не самом лучшем настроении, к тому же из-за травм Маурицио Сарри не сможет рассчитывать на Сандро, Хедиру и Кьеллини, а Игуаина тренер решил поберечь для будущих битв.
Хватает кадровых проблем и у Болоньи, однако "россоблу", прежде всего, руководство команды, может вздохнуть с облегчением: удалось продлить контракт с тренером Синишей Михайловичем.
Интересные факты
– Ювентус не пропускает в последних трех матчах.
– Болонья неизменно пропускает в последних своих 22-х матчах и в последних 12-ти домашних.
– Болонья не может выиграть у Ювентуса в последних 13-ти матчах Серии А (1 ничья и 12 поражений).
– Безвыигрышная домашняя серия Болоньи против Ювентуса составляет 10 матчей.
– В минувшем сезоне матч Болонья — Ювентус завершился со счетом 0:1.
– В первом круге также были сильнее "бьянконери" – 2:1.
Ориентировочные составы
Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Денсвил, Дейкс — Медель, Поли — Орсолини, Сориано, Барроу — Паласио.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильо — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Дуглас Коста, Дибала, Криштиану Роналду.
Не сыграют: Бани, Сантандер, Схутен, Сков-Ольсен — Алекс Сандро, Хедира, Демирал.
прогноз 1:1
СПАЛ – Кальяри
Вторник, 23 июня, 20:30. Феррара, Стадио Паоло Мацца
Кальяри уже успел провести первый официальный поединок после карантина, но особой радости тренерский дебют в команде Вальтеру Дзенге не принес. "Изолани" проиграли Вероне, и теперь команда, в начале сезона занимавшая место в зоне Лиги чемпионов, практически потеряла надежду даже на Лигу Европы.
Кроме потери трех очков, Кальяри потерял и Чигарини, заработавшего удаление. Зато отбыл дисквалификацию и вернулся в строй лучший бомбардир команды Жоао Педро.
Есть существенная потеря и у стоящего на грани вылета СПАЛ: на тренировке сломал руку основной вратарь феррарцев Бериша, отстоявший все матчи в чемпионате в нынешнем сезоне.
Интересные факты
– Проигрышная домашняя серия СПАЛ составляет 5 матчей.
– Кальяри не может сохранить свои ворота сухими в последних 16-ти матчах.
– СПАЛ обязательно пропускает в последних девяти домашних матчах.
– Безвыигрышная серия СПАЛ во встречах с Кальяри составляет 6 матчей.
– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Кальяри завершился со счетом 2:2.
– В первом круге сильнее был Кальяри — 2:0.
Ориентировочные составы
СПАЛ: Летица — Сионек, Викари, Зуканович, Бонифаци — Миссироли, Вальдифиори, Кастро — Валоти — Петанья, Флоккари.
Кальяри: Краньо — Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Ионицэ, Рог, Бирса — Жоао Педро, Симеоне — Палоски.
Не сыграют: Стрефецца, Ди Франческо, Дабо, Бериша — Чепителли, Чигарини, Паволетти, Наингголан, Фараго.
прогноз 0:1
Верона – Наполи
Вторник, 23 июня, 20:30. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Выиграв Кубок Италии и получив путевку в Лигу Европы, Наполи несколько снизил "градус" противостояния с Вероной, которая, обыграв Кальяри в перенесенном матче 25-го тура, лишь на одно очко отстает от команды Дженнаро Гаттузо.
Теоретически "партенопеи" еще могут побороться за место в зоне Лиги чемпионов, но все-таки результат в данном конкретном поединке будет куда более важен для "мастиффов", опережающих своих конкурентов, Парму и Милан, лишь на два очка.
Хозяевам не поможет удаленный в матче против Кальяри и, соответственно, дисквалифицированный Борини. У гостей, скорее всего, отдых получит Мертенс, уступив место на острие атаки Милику.
Интересные факты
– Победная выездная серия Наполи составляет 4 матча.
– Безвыигрышная серия Вероны в поединках против Наполи составляет 6 матчей.
– В первом круге сильнее были неаполитанцы — 2:0.
Ориентировочные составы
Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Лазович, Амрабат, Пессина, Фараони — Дзакканьи, Верре — Ди Кармине.
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Руис, Демме, Зьелински — Политано, Милик, Инсинье.
Не сыграют: Борини, Давидович, Эйссерик — Лоботка.
прогноз 1:2
Дженоа – Парма
Вторник, 23 июня, 22:45. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис
"Грифонов" спасает от попадания в зону вылета лишь лучшая разница забитых и пропущенных мячей с Лечче, в то же время Парма ведет борьбу с Миланом и Вероной за попадание в Лигу Европы.
Перед перерывом Дженоа выиграла три из последних четырех матчей чемпионата, но в каком состоянии команда Давиде Николы сейчас — пока загадка.
Парма уже сыграла один матч после карантина, в котором избежала поражения от Торино лишь благодаря тому, что вратарь "крестоносцев" Сепе потащил пенальти от Белотти.
Интересный факт
- В первом круге Парма разгромила Дженоа — 5:1.
Ориентировочные составы
Дженоа: Перин — Ромеро, Сумаоро, Мазьелло — Бираски, Берами, Шене, Стураро, Кришито — Санабрия, Пандев.
Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Бругман, Куртич — Кулусевски, Корнелиус, Жервиньо.
Не сыграют: Маркетти, Радованович — Грасси, Инглезе, Пеццелла, Силигарди.
прогноз 2:2
Торино – Удинезе
Вторник, 23 июня, 22:45. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Обе команды набрали по 28 очков и оторвались от зоны вылета лишь на три пункта. Неудача может ввергнуть "быков" или "зебрят" в пучину битвы за выживание, в то же время победа позволит, хотя бы на время, вздохнуть с облегчением.
Интересные факты
– Ничейная серия Удинезе составляет 4 матча.
– Безвыигрышная серия Торино составляет 8 матчей.
– Удинезе не выигрывал у Торино два матча в одном сезоне Серии А с 2007/08.
– В минувшем сезоне матч Торино — Удинезе завершился со счетом 1:0.
– В первом круге с таким же счетом победил Удинезе — 1:0.
Ориентировочные составы
Торино: Сиригу — Де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Бремер — Эдера, Мейте, Ринкон, Айна — Дзадза, Белотти.
Удинезе: Муссо — Стригер-Ларсен, Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк, Сема — Де Поль, Мандрагора, Фофана — Окака, Лазанья.
Не сыграют: Базелли, Верди, Ансальди — Предль.
прогноз 1:0
Интер – Сассуоло
Среда, 24 июня, 20:30. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Интер выполнил свою главную задачу на данный момент — взял три очка в перенесенном поединке против Сампдории и сократил отставание от Ювентуса до шести пунктов. По мнению Антонио Конте, это неплохая дистанция для атаки, и теперь "нерадзурри" постараются вновь включиться в чемпионскую гонку.
Если судить по первому тайму воскресного матча, то у "змеев" все в порядке с готовностью успешно совершить спринтерский забег из 12-ти матчей, хотя после перерыва картинка была уже не такая радужная. "Блучеркьяти" сумели сократить разрыв в счете до минимума и могли забить еще (да, могли пропустить еще больше, но сам факт...).
Учитывая то, насколько неудобным соперником для Интера является Сассуоло, и то, что "нероверди", несмотря на разгром от Аталанты, имели множество моментов, чтобы забить, если им улыбнется удача, у хозяев могут возникнуть проблемы.
Интересные факты
- Интер сумел выиграть лишь один из пяти последних домашних матчей против Сассуоло.
- В минувшем сезоне матч Интер — Сассуоло завершился со счетом 0:0.
- В первом круге сильнее был Интер — 4:3.
Ориентировочные составы
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Кандрева, Барелла, Гальярдини, Янг — Эриксен — Лукаку, Мартинес.
Сассуоло: Консильи — Тольян, Феррари, Пелузо, Кириакопулос — Бурабия, Локателли — Берарди, Дефрель, Бога — Капуто.
Не сыграют: Д'Амброзио, Брозович, Сенси, Весино - Марлон, Романья.
прогноз 1:1
Аталанта – Лацио
Среда, 24 июня, 22:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Трудно сказать, что из себя представляет нынешний Лацио, но Аталанта в перенесенном матче 25-го тура против Сассуоло доказала, что она не изменяет своим основным принципам: много атакует, много забивает, но при этом и много позволяет сопернику.
Учитывая, что "орлы" по классу и выучке намного превосходят "нероверди", то Симоне Индзаги, особенно ознакомившись с тем, как бергамаски выглядят после карантина, сможет найти нужные аргументы, чтобы заставить если не капитулировать команду Джан Пьеро Гасперини, то хотя бы заставить ее "страдать".
Стоит отметить, что в среду Гасперини не сможет руководить своей командой непосредственно у кромки поля, поскольку заработал удаление во время матча против Сассуоло.
Аталанта уже отдалилась на комфортную дистанцию от пятого места и может немного перевести дух (если, конечно, не мечтает опередить Интер), а вот для Лацио потеря очков вполне может привести к завершению погони за Ювентусом.
Интересные факты
- В минувшем сезоне матч Аталанта — Лацио завершился со счетом 0:2.
- В первом круге сильнейшего выявить не удалось — 3:3.
Ориентировочные составы
Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Паломино — Хатебур, де Роон, Фрелер, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.
Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони — Кайседо, Иммобиле.
Не сыграют: Пашалич — Луис Фелипе, Марушич, Лулич, Лукаку, Адеканье, Андре Андерсон.
Под вопросом: Иличич (Аталанта).
прогноз 2:2
Рома – Сампдория
Среда, 24 июня, 22:45. Рим, Стадио Олимпико
Можно даже не сомневаться, что Паулу Фонсека настраивает своих подопечных не на то, чтобы сохранить 6-очковое преимущество над преследователями, а на то, чтобы ликвидировать 6-очковое отставание от зоны Лиги чемпионов. Так что в поединке против Сампдории, особенно дома, да еще и в первом матче после опостылевшего всем карантина, Рома постарается победить.
"Блучеркьяти", ведущие борьбу за выживание, выглядели далеко не безнадежно в доигровке 25-го тура против Интера, поэтому недооценивать команду Клаудио Раньери, пусть и идущую в одном очке от зоны вылета, не стоит.
Интересные факты
- В минувшем сезоне матч Рома — Сампдория завершился со счетом 4:1.
- В первом круге команды сыграли вничью — 0:0.
Ориентировочные составы
Рома: Миранте — Дзаппакоста, Смоллинг, Фасио, Коларов — Вильяр, Диавара — Ундер, Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.
Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Йосида, Колли — Торсби, Линетти, Бертолаччи, Янкто, Мурру — Рамирес, Габбьядини.
Не сыграют: Пау Лопес, Дзаньоло — Феррари, Квальярелла.
прогноз 2:1
Турнирная таблица
|#
|
|22 ИЮНЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Ювентус
|26
|20
|3
|3
|50
|24
|26
|63
|
|2
|
|Лацио
|26
|19
|5
|2
|60
|23
|37
|62
|
|3
|
|Интер
|26
|17
|6
|3
|51
|25
|26
|57
|
|4
|
|Аталанта
|26
|15
|6
|5
|74
|35
|39
|51
|
|5
|
|Рома
|26
|13
|6
|7
|51
|35
|16
|45
|
|6
|
|Наполи
|26
|11
|6
|9
|41
|36
|5
|39
|
|7
|
|Верона
|26
|10
|8
|8
|31
|27
|4
|38
|
|8
|
|Парма
|26
|10
|6
|10
|33
|32
|1
|36
|
|9
|
|Милан
|26
|10
|6
|10
|28
|34
|-6
|36
|
|10
|
|Болонья
|26
|9
|7
|10
|38
|42
|-4
|34
|
|11
|
|Кальяри
|26
|8
|8
|10
|42
|42
|0
|32
|
|12
|
|Сассуоло
|26
|9
|5
|12
|42
|43
|-1
|32
|
|13
|
|Фиорентина
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|-4
|30
|
|14
|
|Удинезе
|26
|7
|7
|12
|21
|37
|-16
|28
|
|15
|
|Торино
|26
|8
|4
|14
|29
|46
|-17
|28
|
|16
|
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|29
|46
|-17
|26
|
|17
|
|Дженоа
|26
|6
|7
|13
|31
|47
|-16
|25
|
|18
|
|Лечче
|26
|6
|7
|13
|34
|56
|-22
|25
|
|19
|
|СПАЛ
|26
|5
|3
|18
|20
|44
|-24
|18
|
|20
|
|Брешия
|26
|4
|4
|18
|22
|49
|-27
|16
|
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