Италия

Football.ua представляет анонс матчей 27-го тура чемпионата Италии.

С понедельника по среду в Италии пройдет первый полный тур чемпионата после карантина — 27-й по счету. Накануне команды доиграли все пропущенные матчи и теперь каждой из них остается провести по 12 поединков.

Вне всякого сомнения, все матчи пройдут в бескомпромиссной борьбе, но некоторые из них стоит выделить особо: Аталанта — Лацио, который может стать ключевым в чемпионской гонке и распределении мест в зоне Лиги чемпионов, Верона — Наполи, от которого будет зависеть представительство Италии в Лиге Европы, и Интер — Сассуоло, ведь в последние годы "нероверди" повадились портить настроение "нерадзурри".

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 27 ТУР

Фиорентина – Брешия

Понедельник, 22 июня, 20:30. Флоренция, Стадио Артемио Франки

Во время карантина президент Брешии всеми силами выступал за то, чтобы чемпионат не был доигран и Серию А никто не покинул. Понять Массимо Челлино можно, ведь его команда прочно залегла на дно турнирной таблицы и отстает от спасительного 17-го места на 9 очков, что делает шансы на выживание довольно призрачными.

Помимо споров о целесообразности доигровки чемпионата, Брешия во время вынужденного перерыва развлекалась перманентными конфликтами с Балотелли и его агентом, в результате чего стало ясно, что СуперМарио "ласточкам" уже не помощник.

Впрочем, куда больше печалит ломбардцев то, что юный лидер команды Тонали, получивший мышечную травму в контрольном поединке против Удинезе (0:2) еще не восстановился и во Флоренцию не поедет.

Что касается Фиорентины, то команде в целом карантин пошел на пользу. Те, кого "зацепил" COVID-19, уже выздоровели, а также успели восстановиться после травм Куаме и Рибери, для которых сезон-2019/20 закончился бы, если бы не трехмесячная "отсрочка". Впрочем, против Брешии ни тот, ни другой, скорее всего, не сыграют.

Интересные факты

– В последних девяти домашних матчах Фиорентина смогла выиграть лишь раз (4 ничьи и 4 поражения).

– Беспроигрышная серия Фиорентины в матчах против Брешии во всех турнирах составляет 7 матчей.

– Брешия не может сохранить свои ворота сухими в последних 11-ти матчах.

– В первом круге команды сыграли вничью — 0:0.

Ориентировочные составы

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Дункан, Бадель, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Папетти, Чансельор, Мартелла — Бизоли, Дессена, Бьярнасон — Змргал — Айе, Торрегросса.

Не сыграют: Чистана, Тонали (оба — Брешия).

Под вопросом: Куаме, Рибери — Чансельор, Бизоли.

прогноз 2:0

Лечче – Милан

Понедельник, 22 июня, 20:30. Лечче, Стадио Комунале Виа дель Маре. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Упустив возможность пробиться в Лигу Европы, выиграв Кубок Италии, Милан еще и оказался вытесненным из зоны еврокубков после того, как Верона и Парма доиграли свои пропущенные матчи. Теперь у "россонери" нет иного выхода, кроме как обыгрывать Лечче.

Несмотря на то, что Виа дель Маре аж никак не является неприступной крепостью, и Лечче частенько теряет очки на домашнем стадионе, Евгений Шахов и его товарищи по команде, оказавшиеся в зоне вылета (пусть и лишь по разнице забитых и пропущенных мячей), точно будут сражаться.

Интересные факты

– Семь из последних десяти встреч Лечче и Милана на Виа дель Маре завершились вничью.

– Лечче не может выиграть у Милана в последних семи матчах и обязательно пропускает в них.

– В последних трех домашних матчах Серии А Лечче забивает не менее двух мячей.

– В первом круге команды сыграли вничью — 2:2.

Ориентировочные составы

Лечче: Габриэль — Рисполи, Лукиони, Россеттини, Кальдерони — Майер, Дейола, Барак — Сапонара, Манкозу — Лападула.

Милан: Дж.Доннарумма — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кессье, Беннасер — Кастильехо, Чалханоглу, Ребич — Леау.

Не сыграют: Донати, Делль'Орко, Фариас — Ибрагимович, Дуарте, Маркизио.

прогноз 1:2

Болонья – Ювентус

Понедельник, 22 июня, 22:45. Болонья, Стадио Ренато Далль'Ара. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Ювентус, упустивший второй кряду трофей в нынешнем сезоне (вслед за Суперкубком чемпион проиграл и Кубок Италии), отправляется в Болонью в не самом лучшем настроении, к тому же из-за травм Маурицио Сарри не сможет рассчитывать на Сандро, Хедиру и Кьеллини, а Игуаина тренер решил поберечь для будущих битв.

Хватает кадровых проблем и у Болоньи, однако "россоблу", прежде всего, руководство команды, может вздохнуть с облегчением: удалось продлить контракт с тренером Синишей Михайловичем.

Интересные факты

– Ювентус не пропускает в последних трех матчах.

– Болонья неизменно пропускает в последних своих 22-х матчах и в последних 12-ти домашних.

– Болонья не может выиграть у Ювентуса в последних 13-ти матчах Серии А (1 ничья и 12 поражений).

– Безвыигрышная домашняя серия Болоньи против Ювентуса составляет 10 матчей.

– В минувшем сезоне матч Болонья — Ювентус завершился со счетом 0:1.

– В первом круге также были сильнее "бьянконери" – 2:1.

Ориентировочные составы

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Денсвил, Дейкс — Медель, Поли — Орсолини, Сориано, Барроу — Паласио.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Де Шильо — Бентанкур, Пьянич, Матюиди — Дуглас Коста, Дибала, Криштиану Роналду.

Не сыграют: Бани, Сантандер, Схутен, Сков-Ольсен — Алекс Сандро, Хедира, Демирал.

прогноз 1:1

СПАЛ – Кальяри

Вторник, 23 июня, 20:30. Феррара, Стадио Паоло Мацца

Кальяри уже успел провести первый официальный поединок после карантина, но особой радости тренерский дебют в команде Вальтеру Дзенге не принес. "Изолани" проиграли Вероне, и теперь команда, в начале сезона занимавшая место в зоне Лиги чемпионов, практически потеряла надежду даже на Лигу Европы.

Кроме потери трех очков, Кальяри потерял и Чигарини, заработавшего удаление. Зато отбыл дисквалификацию и вернулся в строй лучший бомбардир команды Жоао Педро.

Есть существенная потеря и у стоящего на грани вылета СПАЛ: на тренировке сломал руку основной вратарь феррарцев Бериша, отстоявший все матчи в чемпионате в нынешнем сезоне.

Интересные факты

– Проигрышная домашняя серия СПАЛ составляет 5 матчей.

– Кальяри не может сохранить свои ворота сухими в последних 16-ти матчах.

– СПАЛ обязательно пропускает в последних девяти домашних матчах.

– Безвыигрышная серия СПАЛ во встречах с Кальяри составляет 6 матчей.

– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Кальяри завершился со счетом 2:2.

– В первом круге сильнее был Кальяри — 2:0.

Ориентировочные составы

СПАЛ: Летица — Сионек, Викари, Зуканович, Бонифаци — Миссироли, Вальдифиори, Кастро — Валоти — Петанья, Флоккари.

Кальяри: Краньо — Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Ионицэ, Рог, Бирса — Жоао Педро, Симеоне — Палоски.

Не сыграют: Стрефецца, Ди Франческо, Дабо, Бериша — Чепителли, Чигарини, Паволетти, Наингголан, Фараго.

прогноз 0:1

Верона – Наполи

Вторник, 23 июня, 20:30. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Выиграв Кубок Италии и получив путевку в Лигу Европы, Наполи несколько снизил "градус" противостояния с Вероной, которая, обыграв Кальяри в перенесенном матче 25-го тура, лишь на одно очко отстает от команды Дженнаро Гаттузо.

Теоретически "партенопеи" еще могут побороться за место в зоне Лиги чемпионов, но все-таки результат в данном конкретном поединке будет куда более важен для "мастиффов", опережающих своих конкурентов, Парму и Милан, лишь на два очка.

Хозяевам не поможет удаленный в матче против Кальяри и, соответственно, дисквалифицированный Борини. У гостей, скорее всего, отдых получит Мертенс, уступив место на острие атаки Милику.

Интересные факты

– Победная выездная серия Наполи составляет 4 матча.

– Безвыигрышная серия Вероны в поединках против Наполи составляет 6 матчей.

– В первом круге сильнее были неаполитанцы — 2:0.

Ориентировочные составы

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Кумбулла — Лазович, Амрабат, Пессина, Фараони — Дзакканьи, Верре — Ди Кармине.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Руис, Демме, Зьелински — Политано, Милик, Инсинье.

Не сыграют: Борини, Давидович, Эйссерик — Лоботка.

прогноз 1:2

Дженоа – Парма

Вторник, 23 июня, 22:45. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис

"Грифонов" спасает от попадания в зону вылета лишь лучшая разница забитых и пропущенных мячей с Лечче, в то же время Парма ведет борьбу с Миланом и Вероной за попадание в Лигу Европы.

Перед перерывом Дженоа выиграла три из последних четырех матчей чемпионата, но в каком состоянии команда Давиде Николы сейчас — пока загадка.

Парма уже сыграла один матч после карантина, в котором избежала поражения от Торино лишь благодаря тому, что вратарь "крестоносцев" Сепе потащил пенальти от Белотти.

Интересный факт

- В первом круге Парма разгромила Дженоа — 5:1.

Ориентировочные составы

Дженоа: Перин — Ромеро, Сумаоро, Мазьелло — Бираски, Берами, Шене, Стураро, Кришито — Санабрия, Пандев.

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Бругман, Куртич — Кулусевски, Корнелиус, Жервиньо.

Не сыграют: Маркетти, Радованович — Грасси, Инглезе, Пеццелла, Силигарди.

прогноз 2:2

Торино – Удинезе

Вторник, 23 июня, 22:45. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Обе команды набрали по 28 очков и оторвались от зоны вылета лишь на три пункта. Неудача может ввергнуть "быков" или "зебрят" в пучину битвы за выживание, в то же время победа позволит, хотя бы на время, вздохнуть с облегчением.

Интересные факты

– Ничейная серия Удинезе составляет 4 матча.

– Безвыигрышная серия Торино составляет 8 матчей.

– Удинезе не выигрывал у Торино два матча в одном сезоне Серии А с 2007/08.

– В минувшем сезоне матч Торино — Удинезе завершился со счетом 1:0.

– В первом круге с таким же счетом победил Удинезе — 1:0.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Бремер — Эдера, Мейте, Ринкон, Айна — Дзадза, Белотти.

Удинезе: Муссо — Стригер-Ларсен, Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк, Сема — Де Поль, Мандрагора, Фофана — Окака, Лазанья.

Не сыграют: Базелли, Верди, Ансальди — Предль.

прогноз 1:0

Интер – Сассуоло

Среда, 24 июня, 20:30. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Интер выполнил свою главную задачу на данный момент — взял три очка в перенесенном поединке против Сампдории и сократил отставание от Ювентуса до шести пунктов. По мнению Антонио Конте, это неплохая дистанция для атаки, и теперь "нерадзурри" постараются вновь включиться в чемпионскую гонку.

Если судить по первому тайму воскресного матча, то у "змеев" все в порядке с готовностью успешно совершить спринтерский забег из 12-ти матчей, хотя после перерыва картинка была уже не такая радужная. "Блучеркьяти" сумели сократить разрыв в счете до минимума и могли забить еще (да, могли пропустить еще больше, но сам факт...).

Учитывая то, насколько неудобным соперником для Интера является Сассуоло, и то, что "нероверди", несмотря на разгром от Аталанты, имели множество моментов, чтобы забить, если им улыбнется удача, у хозяев могут возникнуть проблемы.

Интересные факты

- Интер сумел выиграть лишь один из пяти последних домашних матчей против Сассуоло.

- В минувшем сезоне матч Интер — Сассуоло завершился со счетом 0:0.

- В первом круге сильнее был Интер — 4:3.

Ориентировочные составы

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Кандрева, Барелла, Гальярдини, Янг — Эриксен — Лукаку, Мартинес.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Феррари, Пелузо, Кириакопулос — Бурабия, Локателли — Берарди, Дефрель, Бога — Капуто.

Не сыграют: Д'Амброзио, Брозович, Сенси, Весино - Марлон, Романья.

прогноз 1:1

Аталанта – Лацио

Среда, 24 июня, 22:45. Бергамо, Джевисс Стэдиум. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Трудно сказать, что из себя представляет нынешний Лацио, но Аталанта в перенесенном матче 25-го тура против Сассуоло доказала, что она не изменяет своим основным принципам: много атакует, много забивает, но при этом и много позволяет сопернику.

Учитывая, что "орлы" по классу и выучке намного превосходят "нероверди", то Симоне Индзаги, особенно ознакомившись с тем, как бергамаски выглядят после карантина, сможет найти нужные аргументы, чтобы заставить если не капитулировать команду Джан Пьеро Гасперини, то хотя бы заставить ее "страдать".

Стоит отметить, что в среду Гасперини не сможет руководить своей командой непосредственно у кромки поля, поскольку заработал удаление во время матча против Сассуоло.

Аталанта уже отдалилась на комфортную дистанцию от пятого места и может немного перевести дух (если, конечно, не мечтает опередить Интер), а вот для Лацио потеря очков вполне может привести к завершению погони за Ювентусом.

Интересные факты

- В минувшем сезоне матч Аталанта — Лацио завершился со счетом 0:2.

- В первом круге сильнейшего выявить не удалось — 3:3.

Ориентировочные составы

Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Паломино — Хатебур, де Роон, Фрелер, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони — Кайседо, Иммобиле.

Не сыграют: Пашалич — Луис Фелипе, Марушич, Лулич, Лукаку, Адеканье, Андре Андерсон.

Под вопросом: Иличич (Аталанта).

прогноз 2:2

Рома – Сампдория

Среда, 24 июня, 22:45. Рим, Стадио Олимпико

Можно даже не сомневаться, что Паулу Фонсека настраивает своих подопечных не на то, чтобы сохранить 6-очковое преимущество над преследователями, а на то, чтобы ликвидировать 6-очковое отставание от зоны Лиги чемпионов. Так что в поединке против Сампдории, особенно дома, да еще и в первом матче после опостылевшего всем карантина, Рома постарается победить.

"Блучеркьяти", ведущие борьбу за выживание, выглядели далеко не безнадежно в доигровке 25-го тура против Интера, поэтому недооценивать команду Клаудио Раньери, пусть и идущую в одном очке от зоны вылета, не стоит.

Интересные факты

- В минувшем сезоне матч Рома — Сампдория завершился со счетом 4:1.

- В первом круге команды сыграли вничью — 0:0.

Ориентировочные составы

Рома: Миранте — Дзаппакоста, Смоллинг, Фасио, Коларов — Вильяр, Диавара — Ундер, Пеллегрини, Мхитарян — Джеко.

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Йосида, Колли — Торсби, Линетти, Бертолаччи, Янкто, Мурру — Рамирес, Габбьядини.

Не сыграют: Пау Лопес, Дзаньоло — Феррари, Квальярелла.

прогноз 2:1

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 26 20 3 3 50 24 26 63 2 Лацио 26 19 5 2 60 23 37 62 3 Интер 26 17 6 3 51 25 26 57 4 Аталанта 26 15 6 5 74 35 39 51 5 Рома 26 13 6 7 51 35 16 45 6 Наполи 26 11 6 9 41 36 5 39 7 Верона 26 10 8 8 31 27 4 38 8 Парма 26 10 6 10 33 32 1 36 9 Милан 26 10 6 10 28 34 -6 36 10 Болонья 26 9 7 10 38 42 -4 34 11 Кальяри 26 8 8 10 42 42 0 32 12 Сассуоло 26 9 5 12 42 43 -1 32 13 Фиорентина 26 7 9 10 32 36 -4 30 14 Удинезе 26 7 7 12 21 37 -16 28 15 Торино 26 8 4 14 29 46 -17 28 16 Сампдория 26 7 5 14 29 46 -17 26 17 Дженоа 26 6 7 13 31 47 -16 25 18 Лечче 26 6 7 13 34 56 -22 25 19 СПАЛ 26 5 3 18 20 44 -24 18 20 Брешия 26 4 4 18 22 49 -27 16

Бомбардиры

Ассистенты