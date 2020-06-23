Италия

Завершились поединки 27-го тура чемпионата Италии.

Если посмотреть на статистику владения мячом и ударов по воротам, то Наполи и Верона, в целом, провели равную игру. Тем не менее, из семи ударов в створ, "партенопеи" дважды сумели поразить ворота соперника – этого оказалось достаточно для победы.

Верона – Наполи 0:2

Голы: Милик, 38, Лосано, 90

Верона: Сильвестри, Алан Эмперор, Кумбула, Ррахмани, Фараони, Лазович (Димарко, 84), Амрабат (Стемпиньски, 84), Дзакканьи (Сальседо, 70), Велозу, Верре (Пессина, 77), Ди Кармине (Паццини, 70)

Наполи: Оспина, Хисай (Гулям, 67), Кулибали, Ди Лоренцо, Максимович, Демме (Лоботка, 72), Аллан (Фабиан Руис, 67), Политано (Лосано, 84), Зелиньски, Инсинье, Милик (Мертенс, 72)

Предупреждения: Фараони, Кулибали.

В параллельной встрече Кальяри в компенсированное арбитром времени к матчу дожал СПАЛ.

СПАЛ – Кальяри 0:1

Гол: Симеоне, 90+3

СПАЛ: Летица, Сала (Реца, 63), Чонек, Викари, Бонифаци, Кастро (Миссироли, 56), Вальдифьори, Валоти (Фарес, 63), Д'Алессандро (Дабо, 56), Эспето (Черри, 79), Петанья

Кальяри: Ольсен, Маттьелло (Рагатцу, 72), Валюкевич, Клаван, Пеллегрини (Ликояннис, 66), Рог, Ионицэ (Бирса, 66), Нандес, Жоао Педро (Карбони, 90), Пизакане (Каччаторе, 72), Симеоне.

Предупреждения: Эспето, Ионицэ, Нандес, Рог, Бонифаци, Вальдифьори.