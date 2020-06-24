Италия

Завершились поединки 27-го тура чемпионата Италии.

В ночь со вторника на среду свои поединки провели Дженоа — Парма и Торино — Удинезе.

В первом случае "крестоносцы" разгромили своего оппонента, а клуб из Турина минимально обыграл "черно-белых".

Дженоа — Парма 1:4

Голы: Фальке, 59 (с пенальти) — Корнелиус, 18, 33, 53, Кулусевски

Дженоа: Перин, Кришито (Бехрами, 58), Ромеро, Сумаоро, Бираски, Кассата (Яго Фальке, 46), Шене, Стураро, Масьелло (Баррека, 73), Пандев (Пинамонти, 58), Фавилли (Дестро, 67)

Парма: Сепе, Гальоло, Бруну Алвеш (Дермаку, 79), Якопони, Лорини (Дармиан, 67), Эрнани (Куцка, 63), Бругман (Скоццарелла, 79), Кулусевски, Куртич, Жервиньо (Барилла, 68), Корнелиус

Предупреждения: Якопони, Кассата, Лорини.

Торино - Удинезе 1:0

Гол: Белотти, 16

Торино: Сиригу, Нкулу, Иццо, Бремер, де Сильвестри, Мейте, Ринкон, Эдера (Айна, 65), Беренгер, Белотти, Дзадза (Лукич, 76)

Удинезе: Муссо, Нюйтинк, Самир (Теодорчик, 76), Де Майо (Родриго Бекао, 76), Ларсен, Сема, Фофана, де Пауль, Мандрагора (Яяло, 54), Окака Чука, Несторовски (Лазанья, 55)

Предупреждения: Мейте, Эдера, Фофана, де Пауль.