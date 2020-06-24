Италия

Интер упустил победу над Сассуоло в результативном матче

Команды забили на двоих шесть голов, два из которых — реализованные пенальти.

Интер - Сассуоло, Getty Images

Завершился поединок 27-го тура итальянской Серии А, в котором Интер сошелся в противостоянии с Сассуоло. Подопечные Антонио Конте, казалось бы, близились к победе с минимальным преимуществом в счете, однако гости смогли дважды отыграться по ходу матча. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью — 3:3. Интер — Сассуоло 3:3

Голы: Лукаку (пен.), 41, Бираги, 45+1, Валеро, 86 — Капуто, 4, Берарди (пен.), 81, Маньяни, 89 Интер: Ханданович — Мозес (Кандрева, 75), Шкриниар, Бастони, Раноккия (де Врей, 54), Бираги (Янг, 75) — Эриксен (Агум, 62), Гальярдини, Валеро, Санчес (Мартинес, 62) — Лукаку. Сассуоло: Консильи — Мюльдюр, Кирикеш (Маньяни, 89), Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46) — Маньянелли (Локателли, 58), Обианг, Джуричич — Берарди, Капуто (Дефрель, 58), Бога. Предупреждения: Шкриниар, Бастони — Рожерио На 90+3 минуте арбитр удалил защитника Интера Милана Шкриниара.