Италия

Украинский хавбек вернул равновесие в счете в матче против Лацио.

Аталанта встретилась с Лацио в рамках 27-го тура итальянской Серии А. Главный тренер бергамского клуба

Джан Пьеро Гасперини предоставил полузащитнику Руслану Малиновскому место в стартовом составе на этот поединок.

Справедливости ради, 27-летний украинец оправдал доверие наставника, став автором второго по счету гола в ворота соперника. На 66-й минуте мяч оказался в ногах у Руслана, после чего он из-за пределов штрафной нанес пушечный удар.

Вратарь Лацио Томас Стракоша не смог спасти свою команду в этом моменте, а Малиновский вернул равновесие в счете (2:2). Стоит отметить, что этот гол стал для украинского хавбека пятым в текущем сезоне Серии А.