Италия

Бергамаски добыли три очка, уступая по ходу матча 0:2.

В центральном поединке 27-го тура чемпионата Италии Лацио отправился на тяжелое испытание в гости к Аталанте. "Орлы" собирались составить конкуренцию Ювентусу в борьбе за чемпионство, а бергамаски решали вопрос обеспечения путевки в Лигу чемпионов на следующий сезон. Особое внимание в команде Гасперини привлекал Малиновский, появившийся с первых минут.

Команды активно начали поединок, а потому первый момент не заставил себя долго ждать - Стракоша ошибся при выносе мяча, подарив его сопернику, но Сапата не смог забить из убойной позиции. Ответ от "орлов" не заставил себя долго ждать - Лаццари прострелил с правого фланга, а де Роон срезал мяч в свои ворота. 0:1.

Подопечные Индзагии получили важнейшее стратегическое преимущество, но решили не останавливаться на достигнутом. Уже вскоре Альберто протолкнул мяч на Милинковича-Савича, а тот отличным ударом из-за пределов штрафной не оставил шансов Голлини. 0:2. Бергамаски сразу же перехватили игровую инициативу и пытались создать момент у ворот соперника.

Команде Гасперини удалось создать два неплохих момента. Сперва, Гомес пробивал из пределов штрафной площади, но гостей выручил Стракоша, а чуть позже Малиновский приложился со средней дистанции, но мяч прошел рядом со штангой. Впрочем, своего хозяева добились - Госенс выиграл борьбу на "втором этаже" и отправил мяч головой в дальний угол ворот. 1:2.

Отдыхать команды ушли при довольно скользком счете в пользу Лацио. Уже в начале второй половины игры Гомес прорвался по левому флангу и навесил — Малиновский пробил, а мяч после рикошета от соперника ушел на угловой. Бергамаски продолжали наращивать давление на чужие ворота и все шло к тому, что счет они сравняют.

Так и случилось, причем по лучшему для украинских болельщиков сценарию. Малиновский оказался первым на подборе и вколотил мяч под перекладину ударом из-за пределов штрафной. 2:2. По действиям "орлов" было заметно, что их физическая форма оставляет желать лучшего, а гол Паломино после подачи с углового их и вовсе сломил. Гости так и не смогли что-либо изменить вплоть до финального свистка, который зафиксировал героическую победу Аталанты.

Аталанта — Лацио 3:2

Голы: Госенс, 38, Малиновский, 66, Паломино, 80 — де Роон, 5 (в свои ворота), Милинкович-Савич, 11

Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Хатебур, Де Рон, Фрейлер, Госенс (Кастань, 69) — Малиновский (Иличич, 77) — Сапата (Муриэль, 70), Гомес

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш 77) — Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Андерсон, 77), Хони (Лукаку, 76) — Корреа, Иммобиле

Предупреждения: Толой, Де Роон — Милинкович-Савич, Патрик