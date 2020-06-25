Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Интер принимал на своем поле Сассуоло в рамках 27-го тура итальянской Серии А и упустил победу в заключительные минуты поединка (3:3).

Защитник гостей Джанджакомо Маньяни, вышедший на замену во втором тайме, на 89-й минуте забил в ворота "нерадзурри" и добыл для своей команды результативную ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Интер — Сассуоло:

Интер — Сассуоло 3:3

Голы: Лукаку (пен.), 41, Бираги, 45+1, Валеро, 86 — Капуто, 4, Берарди (пен.), 81, Маньяни, 89

Интер: Ханданович — Мозес (Кандрева, 75), Шкриниар, Бастони, Раноккия (де Врей, 54), Бираги (Янг, 75) — Эриксен (Агум, 62), Гальярдини, Валеро, Санчес (Мартинес, 62) — Лукаку.

Сассуоло: Консильи — Мюльдюр, Кирикеш (Маньяни, 89), Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46) — Маньянелли (Локателли, 58), Обианг, Джуричич — Берарди, Капуто (Дефрель, 58), Бога.

Предупреждения: Шкриниар, Бастони — Рожерио

На 90+3 минуте арбитр удалил защитника Интера Милана Шкриниара.