Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

В матче 27-го тура Серии А Аталанта обыграла на своем поле Лацио со счетом 3:2.

Римляне вели с преимуществом в два мяча уже к 11-й минуте, но хозяева сначала отыгрались, а потом и вышли вперед благодаря голам Госенса, Малиновского и Паломино.



Аталанта — Лацио 3:2

Голы: Госенс, 38, Малиновский, 66, Паломино, 80 — де Роон, 5 (в свои ворота), Милинкович-Савич, 11

Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Хатебур, Де Рон, Фрейлер, Госенс (Кастань, 69) — Малиновский (Иличич, 77) — Сапата (Муриэль, 70), Гомес

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду (Баштуш 77) — Лаццари, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Андерсон, 77), Хони (Лукаку, 76) — Корреа, Иммобиле

Предупреждения: Толой, Де Роон — Милинкович-Савич, Патрик