Италия

Албанский защитник может остаться в неаполитанском клубе.

Действующий контракт защитника Элсида Хисая с Наполи рассчитан до лета 2021 года, однако футболист намеревался сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно.

Впрочем, по словам футбольного агента Марио Джуффреди, который представляет интересы Хисая, его клиент может остаться в Наполи, подписав с клубом новое соглашение.

"У меня никогда не было проблем с Де Лаурентисом. Были некоторые недоразумения в отношении Марио Руи, Ди Лоренцо и Хисая, но этого оказалось недостаточно, чтобы я изменил мнение о нем".

"Не стоит забывать, что Хисай был одним из лучших защитников Серии А при Сарри, но период с Анчелотти плохо на нем сказался. Когда пришел Гаттузо, Элсид вновь начал возвращать былую форму".

"Гаттузо и Де Лаурентис хотят продлить с ним контракт. У нас были переговоры, но дело не в деньгах. Только Хисай будет решать, останется он или нет", — приводит слова агента Football Italia со ссылкой на Radio Punto Nuovo.

В текущем сезоне Элсид Хисай провел за Наполи 18 поединок во всех турнирах, в которых он забил один гол, заработал три предупреждения и одно удаление.