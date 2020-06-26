Италия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать восьмого тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и Лечче.

Итальянская Серия А активно набирает обороты после возобновления своего розыгрыша. Действующего чемпиона в отчетном туре ожидает достаточно непростой соперник — Ювентус не может обыграть Лечче с 2012-го года, хотя "салентианцы" только в этом сезоне вернулись в "элиту" после длительной паузы.

После успеха в прошлом туре против Болоньи (2:0), Маурицио Сарри совершил несколько замен в стартовом составе своей команды. Треугольники атаки и полузащиты не были разрушены, а вот на левом фланге обороны произошел неожиданный выход Блеза Матюиди.

У Лечче ситуация после выхода из карантина не пошла на поправку. Коллектив Фабио Ливерани пропускает по четыре мяча уже три матча кряду. Но даже на этом фоне главный тренер не особо проводит ротацию в защите, при этом передвигая футболистов в атаке. В этом случае повезло Евгению Шахову — украинскому полузащитнику нашлось место в полузащите своей команды.

Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Матюиди — Бентанкур, Пьянич, Рабио — Бернардески, Дибала, Роналду.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Ругани, Уэсли, Рэмси, Мураторе, Дуглас Коста, Игуаин, Оливьери.

Лечче: Габриэл — Донати, Лукиони, Пас — Рисполи, Манкосу, Тахцидис, Шахов, Вера — Петриччоне, Фалько.

Запасные: Вигорито, Россеттини, Кальдерони, Мечарьелло, Радиккио, Монтериси, Колелла, Барак, Сапонара, Маселли, Бабакар, Римоли.

Матч Ювентус — Лечче начнется в 22:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.