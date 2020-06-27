Италия

Украинский полузащитник сыграл не лучшим образом.

В рамках 28-го тура чемпионата Италии Ювентус принимает Лечче. В стартовом составе гостей вышел Евгений Шахов.

29-летний футболист попытался сыграть в одно касание, находясь на фланге, но вместо точного паса партнеру, мяч оказался у Криштиану Роналду, который скинул его Пауло Дибале. Аргентинец был точен и поразил ворота соперника.

Таким образом, ошибка Шахова стоила Лечче пропущенного гола.

В текущем сезоне в рамках Серии А Шахов провел 17 матчей: на его счету три ассиста.