Евгений Шахов допустил роковую для своей команды ошибку, после чего Криштиану Роналду и партнеров было невозможно остановить (4:0).
Криштиану Роналду, Getty Images
27 июня 2020, 00:38
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Ювентус — Лечче 4:0
Голы: Дибала, 53, Роналду, 62, Игуаин, 83, де Лигт, 85
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Бонуччи, Матюиди — Бентанкур (Рэмси, 68), Пьянич, Рабио (Дуглас Коста, 52) — Бернардески (Мураторе, 78), Дибала (Игуаин, 77), Роналду.
Лечче: Габриэл — Донати, Лукиони, Пас — Рисполи, Манкозу (Барак, 72), Тахцидис, Шахов, Вера (Кальдерони, 78) — Петриччоне (Россеттини, 46), Фалько (Бабакар, 63).
Предупреждение: Бентанкур.
На 32-й минуте удален Фабио Лукиони (Лечче) (грубое нарушение).