Италия

Неаполитанцев не интересует обмен на других игроков.

Контракт нападающего Аркадиуша Милика с Наполи истекает летом 2021 года, поэтому уже в ближайшее трансферное окно он может покинуть клуб. Неаполитанцы готовы расстаться с игроком, но только в обмен на денежную компенсацию, сообщает Джанлука Ди Марцио.

На связь с представителями Милика уже выходил мадридский Атлетико. Также интерес к игроку приписывают Ювентусу и Тоттенхэму. Клубам придется поторговаться с Наполи, поскольку в контракте у Аркадиуша нет клаусулы.

В текущем сезоне 26-летний Милик забил 13 голов в 25 матчах за Наполи во всех турнирах.

Другой нападающий Наполи, лучший бомбардир в истории клуба Дрис Мертенс, в середине июня продлил контракт с неаполитанцами.