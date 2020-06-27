Италия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.

Лацио примет на своем поле Фиорентину в рамках 28-го тура итальянской Серии А. Букмекерская компания Parimatch считает, что шансы добыть три очка гораздо более высокие у "орлов".

Так, на победу Лацио коэффициент составляет 1,85, а вероятность успеха Фиорентины оценивается показателем 4,40. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,70.

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Любители неожиданных исходов и больших коэффициентов могут поставить на событие "Лацио будет проигрывать и выиграет: Да". Вероятность данного исхода оценивается в показатель 8,60.

Напомним, матч Лацио — Фиорентина состоится сегодня, 27 июня, в 22:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.