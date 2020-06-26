Италия

Football.ua представляет анонс матчей 28-го тура чемпионата Италии

Очередной тур первенства Серии А откроет Ювентус, который в матче против Лечче постарается взять максимум очков и увеличить отрыв от преследователей, оказав на тот же Лацио психологическое давление.

"Орлам" и Интеру придется реабилитироваться в глазах собственных поклонников, а Аталанта, Рома, Милан и Парма постараются сохранить набранный темп для решения собственных локальных задач.

В битве же за выживание все самое интересное только начинается.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 28 ТУР

Ювентус – Лечче

Пятница, 26 июня, 22:45. Турин. Альянц Стэдиум. Арбитр — Марко Пиччинини. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Неожиданно для самих себя чемпионы увеличили отрыв от преследователей до четырех очков, и теперь постараются выжать из столь выгодного положения максимум.

Главная проблема Маурицио Сарри (помимо психологического настроя подопечных) заключается в том, что ему некого поставить на левый фланг защиты — к травмированному Алексу Сандро присоединился Де Шильо, и, возможно, на вакантную позицию придется перевести номинального полузащитника Матюиди.

Дисквалификация правого защитника Данило не представляет такой же проблемы, поскольку место Куадрадо на правой бровке сомнению не поддается.

Хватает кадровых проблем и у Лечче, балансирующего на границе зоны вылета, но сомнительно, что это заставит Фабио Ливерани выпустить Евгения Шахова в стартовом составе.

Интересные факты

– Беспроигрышная домашняя серия Ювентуса в чемпионате составляет 34 матча.

– Лечче пропускает не менее четырех мячей в последних трех матчах Серии А.

– Ювентус забивает не менее двух мячей в последних семи домашних матчах Серии А.

– Проигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 3 матча.

– Ювентус не пропускает в последних четырех матчах в целом и в четырех последних домашних поединках.

– В первом круге матч Лечче — Ювентус завершился со счетом 1:1.

– Лечче еще ни разу в своей истории не смог не проиграть Ювентусу в трех матчах чемпионата подряд (последние два матча завершились вничью — 1:1).

Ориентировочные составы

Ювентус: Щесны — Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Матюиди — Рэмси, Пьянич, Бентанкур — Дуглас Коста, Дибала, Криштиану Роналду.

Лечче: Габриэль — Донати, Меччарьелло, Россеттини, Лукиони, Кальдерони — Барак, Тахцидис, Манкозу — Фалько, Бабакар.

Не сыграют: Данило, Алекс Сандро, Де Шильо, Хедира, Кьеллини, Демирал — Фариас, Дейола, Делль'Орко, Лападула, Майер.

прогноз 3:0

Брешия – Дженоа

Суббота, 27 июня, 18:15. Брешия. Стадио Марио Ригамонти

В битве за выживание на Марио Ригамонти Брешия не имеет права на ошибку. Дженоа тоже постарается взять максимум, ведь за счет кого разжиться очками, если не за счет явного аутсайдера Серии А?

Интересные факты

– Брешия пропускает в последних 12-ти матчах.

– Брешия не может выиграть у Дженоа в восьми матчах подряд.

– В первом круге сильнее была Дженоа — 3:1.

Ориентировочные составы

Брешия: Йоронен — Сабелли, Папетти, Матею, Мартелла — Дессена, Тонали, Бьярнасон — Змргал — Торрегросса, Доннарумма.

Дженоа: Перин — Ромеро, Сумаоро, Мазьелло — Бираски, Берами, Шене, Стураро, Баррека — Яго Фальке, Пандев.

Не сыграют: Балотелли, Бизоли, Чансельор, Чистана — Радованович.

прогноз 1:1

Кальяри – Торино

Суббота, 27 июня, 20:30. Кальяри, Сарденья Арена. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Кальяри еще сохраняет призрачные шансы на Лигу Европы, Торино же, прервав свою безвыигрышную серию, постарается еще больше оторваться от зоны вылета.

Интересные факты

– Кальяри пропускает в последних девяти домашних матчах.

– Последние три встречи Кальяри и Торино в Серии А завершились вничью.

– В минувшем сезоне матч Кальяри — Торино завершился со счетом 0:0.

– В первом круге команды также не выявили сильнейшего — 1:1.

Ориентировочные составы

Кальяри: Ольсен — Каччаторе, Чеппителли, Клаван — Нандес, Ионицэ, Чигарини, Рог, Пеллегрини — Жоао Педро, Симеоне.

Торино: Сиригу — Де Сильвестри, Иццо, Нкулу, Бремер — Эдера, Мейте, Ринкон, Беренгер — Дзадза, Белотти.

Не сыграют: Фараго, Наингголан, Олива, Паволетти, Перейро, Писакане — Базелли, Верди.

прогноз 1:1

Лацио – Фиорентина

Суббота, 27 июня, 22:45. Рим, Стадио Олимпико. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Поражение от Аталанты может стать серьезным психологическим ударом для Лацио, хотя говорить о том, что чемпионская гонка уже закончена за 11 туров до финиша просто смешно.

Симоне Индзаги сказал после матча, что если бы его команда, которая вела с преимуществом в 2 мяча уже к 11-й минуте, забила бы третий, то обязательно бы выиграла. Что ж, забить три Фиорентине будет куда проще...

"Фиалкам" будет очень непросто в поединке против разъяренных неудачей "орлов", особенно если учесть, что из-за дисквалификаций не смогут сыграть очень важные для команды Кьеза и Касерес. Зато ожидается выход на поле Рибери, восстановившегося после травмы.

Также не сможет руководить игрой гостей Беппе Якини, дисквалифицированный на один матч за богохульство.

Интересные факты

– Ничейная серия Фиорентины составляет 3 матча.

– В минувшем сезоне матч Лацио — Фиорентина завершился со счетом 1:0.

– В первом круге сильнее также были римляне — 2:1.

Ориентировочные составы

Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Лукаку — Кайседо, Иммобиле.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Игор — Лирола, Дункан, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Влахович, Рибери.

Не сыграют: Адеканье, Лукас Лейва, Луис Фелипе, Лулич, Марушич — Касерес, Кьеза, Куаме.

прогноз 4:1

Милан – Рома

Воскресенье, 28 июня, 18:15. Милан, Сан-Сиро. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Полный анонс матча читайте на Football.ua в день поединка.

Удинезе – Аталанта

Воскресенье, 28 июня, 20:30. Удине, Дачия Арена. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

После феерической победы над Лацио только головокружение от успеха может помешать Аталанте взять очередные три очка. И вот тут точно не обойтись без тренера. Хотя Джан Пьеро Гасперини утверждает, что нынешней Аталанте не нужен тренер, он наверняка имел в виду во время игры. А для правильного настроя без наставника не обойтись.

Также от решения тренера будет зависеть и стартовый состав бергамасков: кому Гасперини доверит место в основе — лучшему игроку матча против обладателя Суперкубка Италии Руслану Малиновскому или восстановившемуся после травмы непререкаемому авторитету Йосипу Иличичу?

Интересные факты

– Победная серия Аталанты составляет 7 матчей.

– Победная выездная серия Аталанты составляет 4 матча.

– Аталанта забивает Удинезе в последних десяти очных встречах.

– Безвыигрышная серия Удинезе в чемпионате составляет 8 матчей.

– В минувшем сезоне матч Удинезе — Аталанта завершился со счетом 1:3.

– В первом круге Аталанта разгромила соперника — 7:1.

Ориентировочные составы

Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер-Ларсен, Фофана, Яяло, Уолас, Сема — Окака, Лазанья.

Аталанта: Голлини — Толой, Паломино, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фрелер, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

Не сыграют: Де Поль, Мандрагора, Предль (все — Удинезе).

прогноз 1:4

Сампдория – Болонья

Воскресенье, 28 июня, 20:30. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис

Сампдории постоянно чего-то чуть-чуть не хватает. Генуэзцы минимально уступили Интеру, не удержали победный счет с Ромой, и в итоге продолжают пребывать на расстоянии одного очка от зоны вылета. Возможно, дело в отсутствии харизматического бомбардира "блучеркьяти" Фабио Квальяреллы?

Интересные факты

– Болонья пропускает в последних 23-х матчах.

– В минувшем сезоне матч Сампдория — Болонья завершился со счетом 4:1.

– В первом круге сильнее оказалась Болонья — 2:1.

Ориентировочные составы

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Йосида, Тонелли, Мурру — Депаоли, Торсби, Экдаль, Линетти — Габбьядини, Бонаццоли.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Бани, Денсвил — Медель, Поли, Орсолини, Сориано, Сансоне — Барроу.

Не сыграют: Феррари, Квальярелла — Ольсен, Сантандер.

прогноз 2:1

Сассуоло – Верона

Воскресенье, 28 июня, 20:30. Реджо нелль'Эмилия, МАПЕИ Стэдиум

Творцы одной из главных сенсаций 27-го тура (хотя конфузы Интера в поединках против Сассуоло уже давно перестали быть неожиданностями) примут ведущую отчаянную борьбу за Лигу Европы Верону.

Матч обещает быть интересным, но будет ли результативным — большой вопрос. В последний раз больше двух мячей на двоих в очном противостоянии Верона и Сассуоло смогли забить более пяти лет назад.

Большой плюс для Вероны — начал работу в общей группе Борини, но его участие в матче пока под вопросом.

Интересные факты

– В последних трех очных противостояниях в Серии А успех сопутствовал гостям: дважды на выезде побеждал Сассуоло (по 1:0) и один раз — Верона (2:0).

– Матчи между Сассуоло и Вероной никогда не заканчивались нулевой ничьей.

– В первом круге минимальную победу на выезде одержал Сассуоло — 1:0.

Ориентировочные составы

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр, Маньяни, Феррари, Кириакопулос — Обьянг, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Эмперер — Аджапонг, Амрабат, Мигел Велозу, Лазович — Дзакканьи, Верре — Ди Кармине.

Не сыграют: Романья, Тольян, Трипальделли — Фараони, Борини, Давидович, Эйссерик.

прогноз 1:0

Наполи – СПАЛ

Воскресенье, 28 июня, 20:30. Неаполь. Сталио Сан-Паоло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 3

В жизни всегда есть место подвигу, но, скорее всего, количество очков, набранных в нынешнем сезоне СПАЛ, останется после поединка против Наполи неизменным.

Ничью в первом круге не стоит принимать во внимание, ведь тогда "партенопеи" пребывали в кризисе, а сейчас свежеиспеченные обладатели Кубка Италии явно на ходу.

Интересные факты

– В минувшем сезоне матч Наполи — СПАЛ завершился со счетом 1:0.

– В первом круге команды сыграли вничью — 1:1.

Ориентировочные составы

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Фабиан Руис, Демме, Зьелински — Политано, Мертенс, Инсинье.

СПАЛ: Летица — Сионек, Викари, Бонифаци, Фарес — Кастро, Миссироли, Вальдифиори — Стрефецца, Петанья, Валоти.

Не сыграют: Бериша, Ди Франческо, Зуканович (все — СПАЛ),

прогноз 2:0

Парма – Интер

Воскресенье, 28 июня, 22:45. Парма, Стадио Эннио Тардини. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Говорить о том, что Парма находится в сумасшедшей форме лишь на основании разгрома Дженоа в предыдущем туре не стоит. Однако атакующий "трезубец" "крестоносцев" Кулусевски, Корнелиус, Жервиньо способен создать проблемы кому угодно. Особенно это актуально для Интера в свете того, что матч пропустит удаленный в поединке против Сассуоло Шкриниар.

Скорее всего, заполнить образовавшуюся брешь в обороне "нерадзурри" будет призван опытнейший Годин, однако Антонио Конте предстоит решить и еще одну важную задачу: как убедить своих подопечных, что доводить каждый матч до "валидольной" концовки — не самый лучший вариант. Гораздо лучше расставлять все точки над "і" заранее и не терять очки.

Интересные факты

– В минувшем сезоне матч Парма — Интер завершился со счетом 0:1.

– В первом круге команды сыграли вничью — 2:2.

Ориентировочные составы

Парма: Сепе — Дармиан, Дермаку, Бруну Алвеш, Гальоло — Куцка, Эрнани, Куртич — Кулусевски, Корнелиус, Жервиньо.

Интер: Ханданович — Годин, де Врей, Бастони — Кандрева, Гальярдини, Барелла, Янг — Эриксен — Мартинес, Лукаку.

Не сыграют: Якопони — Шкриниар, Сенси, Весино.

прогноз 2:2

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 27 21 3 3 52 24 28 66 2 Лацио 27 19 5 3 62 26 36 62 3 Интер 27 17 7 3 54 28 26 58 4 Аталанта 27 16 6 5 77 37 40 54 5 Рома 27 14 6 7 53 36 17 48 6 Наполи 27 12 6 9 43 36 7 42 7 Парма 27 11 6 10 37 33 4 39 8 Милан 27 11 6 10 32 35 -3 39 9 Верона 27 10 8 9 31 29 2 38 10 Кальяри 27 9 8 10 43 42 1 35 11 Болонья 27 9 7 11 38 44 -6 34 12 Сассуоло 27 9 6 12 45 46 -1 33 13 Фиорентина 27 7 10 10 33 37 -4 31 14 Торино 27 9 4 14 30 46 -16 31 15 Удинезе 27 7 7 13 21 38 -17 28 16 Сампдория 27 7 5 15 30 48 -18 26 17 Дженоа 27 6 7 14 32 51 -19 25 18 Лечче 27 6 7 14 35 60 -25 25 19 СПАЛ 27 5 3 19 20 45 -25 18 20 Брешия 27 4 5 18 23 50 -27 17

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