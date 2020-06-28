Луис Альберто и Чиро Иммобиле вызвались спасать команду от поражения после пропущенного гола в первом тайме от Франка Рибери (2:1).
Лацио — Фиорентина, Getty Images
28 июня 2020, 00:42
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Лацио — Фиорентина 2:1
Голы: Иммобиле, 67 (пен.), Луис Альберто, 83 — Рибери, 25
Лацио: Стракоша — Патрик, Ачерби, Баштуш (Раду, 46) — Лаццари (Марушич, 81), Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто (Дж. Андерсон, 90), Хони (Лукаку, 81) — Кайседо (Корреа, 68), Иммобиле.
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Чеккерини (Венути, 74) — Лирола, Геззаль, Бадель (Пулгар, 84), Кастровилли, Дальберт (Игор, 46) — Кутроне (Влахович, 63), Рибери (Соттил, 84).
Предупреждения: Пароло, Милинкович-Савич, Баштуш, Хони, Раду — Дальберт, Миленкович.
На 90+5-й минуте удален Душан Влахович (Фиорентина) (грубое нарушение).