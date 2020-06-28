Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Италии.

Кальяри одержал результативную победу над Торино со счетом 4:2 в матче 28-го тура Серии А.

Голами в составе "красно-синих" отличились Нандес, Симеоне, Наингголан и Жоао Педро, а у туринского клуба забивали Бремер и Белотти.



Кальяри – Торино 4:2

Голы: Нандес, 12, Симеоне, 17, Наингголан, 46, Жоао Педро, 69 (с пенальти) – Бремер, 60, Белотти, 65

Кальяри: Краньо, Маттьелло (Ионицэ, 59), Карбони (Каччаторе, 87), Валюкевич, Ликояннис (Пеллегрини, 66), Наингголан (Чигарини, 59), Жоао Педро (Рагатцу, 87), Рог, Нандес, Чеппителли, Симеоне

Торино: Сиригу, де Сильвестри (Ансальди, 59), Бремер, Нкулу, Айна (Лукич, 74), Эдера (Верди, 59), Мейте, Беренгер (Миллико, 80), Ринкон (Синго, 74), Иццо, Белотти

Предупреждения: Маттьелло, Чигарини, Карбони.