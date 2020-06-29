Италия

Завершился матч 28-го тура чемпионата Италии между Пармой и Интером.

В воскресенье, 28 июня, состоялся матч очередного тура Серии А.

Парма была близка к тому, чтобы обыграть Интер, однако все завершилось с точностью да наоборот.

На 84-й минуте игры наконец-то сработал навес – де Врей отправил мяч в сетку ворот. Уже спустя три минуты "нерадзурри" добили своего соперника – голом отличился вышедший на замену Бастони.

2:1 – Интер совершил камбэк и добыл сложнейшую победу в обстоятельствах, когда это казалось уже невозможным.

Парма – Интер 1:2

Голы: Жервиньо, 15 – де Врей, 84, Бастони, 87

Парма: Сепе, Лорини (Дармиан, 86), Дермаку (Реджини, 77), Бруну Алвеш, Гальоло (Пеццелла, 46), Кулусевски, Скоццарелла (Эрнани, 55), Куцка, Куртич, Жервиньо (Бругман, 86), Корнелиус

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Годин (Бастони, 73), Кандрева (Мозес, 69), Барелла, Гальярдини, Бираги (Янг, 69), Эриксен (Санчес, 69), Лукаку, Мартинес (Валеро, 89)

Предупреждения: Мартинес, Дермаку, Гальярдини, Куцка, Годин, Куртич, Мозес

Удаления: Берни, 68 (не на поле), Куцка, 85.