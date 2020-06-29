Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Стефан де Врей и Алессандро Бастони - авторы голов в матче с Пармой, Getty Images

Стефан де Врей и Алессандро Бастони - авторы голов в матче с Пармой, Getty Images

В поединке 28-го тура итальянской Серии А Парма принимала на своем поле Интер, который по-прежнему пытается зацепиться за золотые медали первенства страны.

Несмотря на неутешительные прогнозы, хозяева поля уже на 15-й минуте повели в счете благодаря голу Жервиньо.

Все шло к тому, что Парма запишет в свой актив сенсационные три очка, однако "нерадзурри" буквально за три минуты перевернули ход встречи и добыли волевую победу в концовке со счетом 1:2.

Смотрите видео голов и обзор матча Парма — Интер:

Парма – Интер 1:2

Голы: Жервиньо, 15 – де Врей, 84, Бастони, 87

Парма: Сепе, Лорини (Дармиан, 86), Дермаку (Реджини, 77), Бруну Алвеш, Гальоло (Пеццелла, 46), Кулусевски, Скоццарелла (Эрнани, 55), Куцка, Куртич, Жервиньо (Бругман, 86), Корнелиус

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Годин (Бастони, 73), Кандрева (Мозес, 69), Барелла, Гальярдини, Бираги (Янг, 69), Эриксен (Санчес, 69), Лукаку, Мартинес (Валеро, 89)

Предупреждения: Мартинес, Дермаку, Гальярдини, Куцка, Годин, Куртич, Мозес

Удаления: Берни, 68 (не на поле), Куцка, 85.