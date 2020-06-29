Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Наполи — СПАЛ, Getty Images
29 июня 2020, 07:33
В поединке 28-го тура итальянской Серии А Наполи принимал на своем поле СПАЛ, являющийся одним из главных претендентов на понижение в классе по итогам текущего сезона.
Как и ожидалось, подопечные Дженнаро Гаттузо не испытали особых проблем в этом матче, добыв уверенную победу со счетом 3:1.
Смотрите видео голов и обзор матча Наполи — СПАЛ:
Наполи — СПАЛ 3:1
Голы: Мертенс, 4, Кальехон, 36, Юнес, 78 — Петанья, 29
Наполи: Мерет — Хисай, Максимович, Кулибали (Манолас, 80), Руй (Гулям, 81) — Фабиан Руис, Лоботка, Эльмас — Кальехон (Юнес, 76), Мертенс (Милик, 64), Инсинье (Лосано, 64)
СПАЛ: Летица — Ционек, Викари, Фелипе, Реца (Валоти, 46) — Стрефецца (Д`Алессандро, Мурджа (Дабо, 75), Миссироли, Фаоес — Черри, Петанья (Флоккари, 80)
Предупреждения: Валоти, Фаоес, Фелипе