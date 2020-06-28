Неаполитанцы не испытали особых проблем (3:1).
Наполи - СПАЛ, getty images
28 июня 2020, 22:46
Наполи в поединке 28-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле СПАЛ и добился уверенной победы со счетом 3:1.
Три набранных балла позволили оторваться от Милана и оказывать давление на Рому, расстояние до которой сократилось до трех очков.
Наполи — СПАЛ 3:1
Голы: Мертенс, 4, Кальехон, 36, Юнес, 78 — Петанья, 29
Наполи: Мерет — Хисай, Максимович, Кулибали (Манолас, 80), Руй (Гулям, 81) — Фабиан Руис, Лоботка, Эльмас — Кальехон (Юнес, 76), Мертенс (Милик, 64), Инсинье (Лосано, 64)
СПАЛ: Летица — Ционек, Викари, Фелипе, Реца (Валоти, 46) — Стрефецца (Д`Алессандро, Мурджа (Дабо, 75), Миссироли, Фаоес — Черри, Петанья (Флоккари, 80)
Предупреждения: Валоти, Фаоес, Фелипе