Италия

Неаполитанцы не испытали особых проблем (3:1).

Наполи в поединке 28-го тура чемпионата Италии принимал на своем поле СПАЛ и добился уверенной победы со счетом 3:1.

Три набранных балла позволили оторваться от Милана и оказывать давление на Рому, расстояние до которой сократилось до трех очков.

Наполи — СПАЛ 3:1

Голы: Мертенс, 4, Кальехон, 36, Юнес, 78 — Петанья, 29

Наполи: Мерет — Хисай, Максимович, Кулибали (Манолас, 80), Руй (Гулям, 81) — Фабиан Руис, Лоботка, Эльмас — Кальехон (Юнес, 76), Мертенс (Милик, 64), Инсинье (Лосано, 64)

СПАЛ: Летица — Ционек, Викари, Фелипе, Реца (Валоти, 46) — Стрефецца (Д`Алессандро, Мурджа (Дабо, 75), Миссироли, Фаоес — Черри, Петанья (Флоккари, 80)

Предупреждения: Валоти, Фаоес, Фелипе