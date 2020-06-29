Италия

Более того, "россонери" согласны предоставить итальянскому голкиперу улучшенные финансовые условия.

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма в ближайшем будущем может поставить подпись под новым соглашением с Миланом.

Как сообщает журналист Николо Скира, "россонери" намерены предложить 21-летнему итальянцу новый контракт до 2023 года с повышением заработной платы. Источник утверждает, что решение руководства Милана об увеличении годового оклада Доннаруммы было принято в качестве исключения.

Впрочем, даже улучшение финансовых условий не является гарантией того, что молодой голкипер продлит контракт со своей нынешней командой, поскольку агент Мино Райола пытается выбить для своего клиента включение пункта об отступных за приемлемую сумму.

Напомним, что текущая сделка Джанлуиджи Доннаруммы с Миланом рассчитана до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что "россонери" готовы продлить контракт с итальянцем только на прежних условиях.