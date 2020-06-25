Италия

"Россонери" хотят сохранить 21-летнего голкипера.

Милан собирается подписать новое соглашение с Джанлуджи Доннаруммой на тех же условиях, что и в действующем контракте, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Текущая сделка итальянского голкипера с клубом будет в силе до лета 2021 года.

Доннарумма в этом сезоне провел 28 поединков, в которых пропустил 34 гола.

Напомним, что 21-летний вратарь был согласен продлить контракт с клубом, если его зарплата не изменится.