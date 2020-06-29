Италия

Туринцы не станут бороться за габонца.

Ювентус не намерен в ближайшее трансферное окно бороться за нападающего Арсенала Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Bleacher Report.

По данным источника, туринцы хотят сосредоточиться на подписании форварда Наполи Аркадиуша Милика, начав вскоре переговоры с "партенопеи".

Напомним, что 31-летний футболист перебрался на Эмирейтс Стэдиум зимой 2018 года из дортмундской Боруссии. С того момента он забил за лондонский клуб 61 гол и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Ювентус уже оформил громкий трансфер, подписав полузащитника Барселоны Артура Мело.