Итальянский клуб сохранит защитника на следующий сезон.
Жереми Тольян, Getty Images
29 июня 2020, 19:57
Защитник Жереми Тольян останется выступать в составе Сассуоло в следующем сезоне.
Как сообщает издание Kicker, итальянский клуб договорился о продлении аренды немецкого фулбека еще на один сезон. Также соглашение между клубами включает опцию выкупа за 5 млн евро.
Тольян перешел в Сассуоло летом 2019-го из дортмундской Боруссии на правах аренды. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 25 поединков в футболке "нероверди", отличившись одним голом и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Сассуоло продлит контракт с главным тренером Роберто Де Дзерби.