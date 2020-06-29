Италия

Итальянский клуб сохранит защитника на следующий сезон.

Защитник Жереми Тольян останется выступать в составе Сассуоло в следующем сезоне.

Как сообщает издание Kicker, итальянский клуб договорился о продлении аренды немецкого фулбека еще на один сезон. Также соглашение между клубами включает опцию выкупа за 5 млн евро.

Тольян перешел в Сассуоло летом 2019-го из дортмундской Боруссии на правах аренды. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 25 поединков в футболке "нероверди", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Сассуоло продлит контракт с главным тренером Роберто Де Дзерби.