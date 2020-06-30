Италия

Компания Nike изготовила новую экипировку для миланского клуба.

Интер представил новую домашнюю форму на сезон-2020/21, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Новый комплект формы от компании Nike изготовлен в традиционных для миланского клуба черно-синих цветах. Однако вертикальные полоски на футболке нанесены в зигзагообразной форме, что должно отражать архитектурный и культурный стиль Милана.



На данный момент Интер занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего Ювентуса на 8 очков.