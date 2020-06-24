Миланский клуб хочет заполучить форварда Торино.
Нападающий Торино Андреа Белотти попал в сферу интересов Интера, сообщает портал Calciomercato.
Миланский клуб готовится к расставанию с Лаутаро Мартинесом и хотел бы подписать на его место Белотти. Стоимость итальянского форварда оценивается в сумму около 40 миллионов евро.
В подписании Белотти также заинтересованы Милан, Наполи, Фиорентина, Эвертон и Атлетико.
В текущем сезоне 26-летний игрок провел 33 поединка в футболке "быков", забив 16 голов и совершив 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что Интер начал переговоры с защитником Ниццы Малангом Сарром.