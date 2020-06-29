Испания

При этом, "нерадзурри" должны будут оповещать "сливочных" в течение пять лет.

Ашраф Хакими в ближайшие дни пополнит состав Интера, как сообщалось ранее.

21-летний футболист подпишет контракт на пять лет, а Реал выручит за своего футболиста 40 миллионов евро и еще пять в виде возможных бонусов.

При этом, если в течение пяти ближайших сезонов Интер решить продать Хакими, то должен будет оповестить об этом Реал. У мадридского клуба будет приоритетное право на покупку, но, если переговоры будут медлить (не дольше 72 часов), миланский клуб вправе продать игрока куда посчитает нужным, сообщает AS.

Текущий сезон Ашраф Хакими провел за дортмундскую Боруссию на правах аренды.