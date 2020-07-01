Италия

Завершился матч 29-го тура итальянской Серии А между "красно-синими" и "бьянконери".

Во вторник, 30 июня, Дженоа на своем поле принимал Ювентус. Поединок начался под полным превосходством туринской команды: 59% владения мячом, 6 ударов (5 – в створ), а у "грифонов" по этому показателям были нули.

Во втором тайме Ювентус начал воплощать свое преимущество в забитые голы. Сначала за дело взялся Пауло Дибала, затем Криштиану Роналду дальним красочным ударом вколотил мяч в сетку ворот.

Вишенкой на торте стал гол Дугласа Косты, который с левой закрутил мяч в дальнюю девятку из-за пределов штрафной.

На 76-й минуте Андреа Пинамонти реализовал пенальти, что стало своего рода "голом престижа" в этой игре.

Дженоа – Ювентус 1:3

Голы: Пинамонти, 76 – Дибала, 50, Роналду, 57, Дуглас Коста, 73

Дженоа: Перин, Сумаоро, Ромеро, Мазьелло, Гильоне (Баррека, 62), Стураро (Бираски, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти

Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 74), Куадрадо, Рабио (Матюиди, 83), Бентанкур, Бернардески (Дуглас Коста, 66), Роналду (Игуаин, 74), Дибала (Оливьери, 83)

Предупреждения: Фавилли, Шене, Бонуччи, Стураро, Кассата, Мазьелло.