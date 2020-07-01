Италия

Вашему вниманию обзор поединка, где чуть ли не каждый гол оказался достаточно привлекательным для зрителя.

Во вторник, 30 июня, Дженоа на своем поле принимал Ювентус. Поединок завершился уверенной победой туринской команды, несмотря на то, что все голы были забиты во втором тайме.

Также каждый из голов заслуживает отдельного внимания — в частности, мячи Криштиану Роналду и Дугласа Косты.

Обзор матча:

Дженоа – Ювентус 1:3

Голы: Пинамонти, 76 – Дибала, 50, Роналду, 57, Дуглас Коста, 73

Дженоа: Перин, Сумаоро, Ромеро, Мазьелло, Гильоне (Баррека, 62), Стураро (Бираски, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти

Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 74), Куадрадо, Рабио (Матюиди, 83), Бентанкур, Бернардески (Дуглас Коста, 66), Роналду (Игуаин, 74), Дибала (Оливьери, 83)

Предупреждения: Фавилли, Шене, Бонуччи, Стураро, Кассата, Мазьелло.