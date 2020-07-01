Вашему вниманию обзор поединка, где чуть ли не каждый гол оказался достаточно привлекательным для зрителя.
Дженоа – Ювентус, Getty Images
01 июля 2020, 01:57
Во вторник, 30 июня, Дженоа на своем поле принимал Ювентус. Поединок завершился уверенной победой туринской команды, несмотря на то, что все голы были забиты во втором тайме.
Также каждый из голов заслуживает отдельного внимания — в частности, мячи Криштиану Роналду и Дугласа Косты.
Обзор матча:
Дженоа – Ювентус 1:3
Голы: Пинамонти, 76 – Дибала, 50, Роналду, 57, Дуглас Коста, 73
Дженоа: Перин, Сумаоро, Ромеро, Мазьелло, Гильоне (Баррека, 62), Стураро (Бираски, 75), Бехрами, Шене (Лерагер, 46), Кассата (Пандев, 78), Фавилли (Санабрия, 46), Пинамонти
Ювентус: Щесны, Данило, де Лигт, Бонуччи, Пьянич (Рэмзи, 74), Куадрадо, Рабио (Матюиди, 83), Бентанкур, Бернардески (Дуглас Коста, 66), Роналду (Игуаин, 74), Дибала (Оливьери, 83)
Предупреждения: Фавилли, Шене, Бонуччи, Стураро, Кассата, Мазьелло.