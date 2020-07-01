Италия

Менеджер отметил прогресс своей команды.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал поединок против Дженоа, который его команда выиграла со счетом 3:1.

Думаю, команда справилась хорошо даже в первом тайме. У нас были явные шансы и надежная игра в обороне".

"Это была хорошая командная работа, и мы забили три прекрасных гола. Команда справилась после поражения в Кубке, но это был только вопрос времени"

"Что-то изменилось с точки зрения движений, игроки научились чаще искать друг друга. Они поняли, что, получая выгоду друг от друга, оба пожинают плоды. Это то, что я заметил и на тренировках", — сказал Сарри Sky Sport Italia.

Ранее итальянский специалист высказал свое мнение об уходе полузащитника Миралема Пьянича в Барселону.