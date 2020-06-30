Италия

Наставник "старой синьоры" прокомментировал обмен игроками с каталонцами.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился своим мнением о переходе Миралема Пьянича в Барселону и трансфере Артура в обратном направлении.

"Если трансфер станет официальным, Пьянич будет счастлив, потому что закончит карьеру в прекрасной команде. Он может быть доволен своим решением. Мне не нужен игрок, который бы не выкладывался за нас на 101%.

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Было бы хорошо, чтобы он и Артур сосредоточились на нынешних задачах. До открытия трансферного рынка еще два месяца, им еще нужно провести много важных матчей.

Разговоры о трансферном рынке не приносят мне удовольствие. Персонал тщательно изучит игру Артура, но сейчас давайте наслаждаться последним сезоном Пьянича", – приводит слова Сарри портал Goal.com.

Напомним, вчера Барселона объявила о приобретении Пьянича за 60 млн евро и продаже Артура в Ювентус за 72 млн евро.