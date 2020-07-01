Италия

Защитник имеет шанс перейти в другую команду.

Защитник Фиорентины Никола Миленкович станет объектом борьбы между Миланом и Наполи в будущее трансферное окно, утверждает Le 10 Sport.

По данным источника, руководство "фиалок" готово рассмотреть предложения о продаже футболиста, если за него заплатят около 30 миллионов евро.

Отмечается, что Милан видит в центрбеке основной вариант для укрепления обороны, а неаполитанцы рассматривают Миленковича в качестве потенциальной замены Калиду Кулибали.

Ранее сообщалось, что "партенопеи" близки к тому, чтобы заключить контракт с нападающим Лилля Виктором Осимхеном.