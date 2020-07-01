Защитник имеет шанс перейти в другую команду.
Никола Миленкович, getty images
01 июля 2020, 10:28
Защитник Фиорентины Никола Миленкович станет объектом борьбы между Миланом и Наполи в будущее трансферное окно, утверждает Le 10 Sport.
По данным источника, руководство "фиалок" готово рассмотреть предложения о продаже футболиста, если за него заплатят около 30 миллионов евро.
Отмечается, что Милан видит в центрбеке основной вариант для укрепления обороны, а неаполитанцы рассматривают Миленковича в качестве потенциальной замены Калиду Кулибали.
Ранее сообщалось, что "партенопеи" близки к тому, чтобы заключить контракт с нападающим Лилля Виктором Осимхеном.