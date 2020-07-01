Похоже, хорват останется в стане "россонери".
Анте Ребич, getty images
01 июля 2020, 11:29
Руководство Милана планирует выкупить у Айнтрахта контракт нападающего Анте Ребича, который находится в Италии на правах двухлетней аренды, сообщает Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в клубе впечатлены выступлениями хорватского футболиста, и намерены заключить с ним полноценную сделку в ближайшее межсезонье.
Отмечается, что Айнтрахт не станет препятствовать уходу форварда, если "россонери" за него заплатят 25-30 миллионов евро. Также за ситуацией вокруг игрока наблюдает Фиорентина
Ранее сообщалось, что Ребич избежал штрафа из-за удаления в поединке полуфинала Кубка Италии.