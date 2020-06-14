Италия

Анте Ребич извинился за удаление в полуфинале Кубка Италии.

Нападающий Анте Ребич, заработавший удаление уже на 17-й минуте ответного полуфинального матча Кубка Италии, стал одной из причин того, что в финал вышел Ювентус, однако Милан решил не штрафовать хорвата — сообщает Gazzetta dello Sport.

Изначально руководство "россонери" было настроено сурово покарать Ребича, въехавшего ногой в грудь Данило в эпизоде, когда такой агрессивности не требовалось. Однако Анте выглядит настолько убитым горем и так искренне просил прощения у Стефано Пьоли и товарищей, что сердца "дьяволов" не выдержали — штраф отменили.

В финале Ювентус встретится с Наполи, одолевшим Интер. Матч состоится в среду, 17 июня, в Риме на Стадио Олимпико.