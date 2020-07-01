Италия

Вашему вниманию котировки букмекеров на поединок чемпионата Италии.

В рамках поединка 29-го тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле будет противостоять Наполи.

Примечательно, что букмекеры фаворитом предстоящей встречи считают бергамасков. Так, компания Parimatch предлагает на победу команды Гасперини коэффициент 2,07.

Успешный результат для Наполи оценен в 2,30, а ничейный исход поединка награжден коэффициентом 4,00.

В первом круге в домашний стенах неаполитанцев команды разошлись миром со счетом 2:2.

Матч Аталанта — Наполи состоится в четверг, второго июля. Начало встречи — в 20:30 по киевскому времени.