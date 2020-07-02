Италия

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча чемпионата Италии.

В поединке 29-го тура итальянской Серии А Интер принимал на своем поле Брешию, которая является одним из главных фаворитов на понижение в классе по итогам текущего сезона.

Гости не сумели прервать свою неудачную серию без побед, которая длится уже на протяжении 14 матчей подряд, разгромно уступив фаворитам в лице "нерадзурри". Подопечные Антонио Конте отправили в ворота соперника шесть безответных мячей и записали в освой актив очередные три пункта (6:0).

Интер — Брешия 6:0

Голы: Янг, 5, Санчес, 20, с пенальти, Д'Амброзио, 45, Гальярдини, 52, Эриксен, 83, Кандрева, 88.

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей (Раноккья, 46), Бастони — Мозес (Кандрева, 67), Барелла (Агуме, 59), Гальярдини (Эриксен, 68), Янг — Борха Валеро — Санчес, Мартинес (Лукаку, 68).

Брешия: Йоронен — Сабелли (Мангравити, 58), Папетти, Матею, Семприни — Скрабб (Бьярнасон, 46), Тонали, Дессена (Гецци, 82) — Змргал (Шпалек, 58) — Доннарумма (Торрегросса, 46), Айе.

Предупреждения: де Врей, Агуме — Матею, Семприни.