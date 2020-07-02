Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.
СПАЛ — Милан, Getty Images
02 июля 2020, 07:56
В поединке 29-го тура итальянской Серии А Милан отправил в гости к СПАЛу, который является одним из главным кандидатов на понижение в классе по итогам нынешней кампании.
Несмотря на статус аутсайдера, подопечные Луиджи Ди Бьяджо близились к сенсационной победе, однако "россонери" смогли вырвать ничью благодаря автоголу Викари в компенсированное ко второму тайму время (2:2).
Смотрите видео голов и обзор матча СПАЛ — Милан:
СПАЛ — Милан 2:2
Голы: Валоти, 13, Флоккари, 30 — Леау, 80, Викари (в свои ворота)
СПАЛ: Летица — Томович, Викари (Стрефецца, 76), Бонифаци (Саламон, 67) — Сала, Валоти (Миссироли, 46), Вальдифиори, Дабо (Сионек, 82), Д`Алессандро — Петанья, Флоккари (Фарес, 46)
Милан: Доннарумма — Калабрия (Леау, 46), Габбья, Романьоли, Эрнандес (Лаксальт, 65) — Кессье, Беннасер (Бонавентура, 70) — Кастильехо, Пакета, Чалханоглу — Ребич (Ибрагимович, 65)
Предупреждения: Вальдифиори, Летица
Удаление: Д`АЛессандро, 43