Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 29-го тура итальянской Серии А Милан отправил в гости к СПАЛу, который является одним из главным кандидатов на понижение в классе по итогам нынешней кампании.

Несмотря на статус аутсайдера, подопечные Луиджи Ди Бьяджо близились к сенсационной победе, однако "россонери" смогли вырвать ничью благодаря автоголу Викари в компенсированное ко второму тайму время (2:2).

Смотрите видео голов и обзор матча СПАЛ — Милан:

СПАЛ — Милан 2:2

Голы: Валоти, 13, Флоккари, 30 — Леау, 80, Викари (в свои ворота)

СПАЛ: Летица — Томович, Викари (Стрефецца, 76), Бонифаци (Саламон, 67) — Сала, Валоти (Миссироли, 46), Вальдифиори, Дабо (Сионек, 82), Д`Алессандро — Петанья, Флоккари (Фарес, 46)

Милан: Доннарумма — Калабрия (Леау, 46), Габбья, Романьоли, Эрнандес (Лаксальт, 65) — Кессье, Беннасер (Бонавентура, 70) — Кастильехо, Пакета, Чалханоглу — Ребич (Ибрагимович, 65)

Предупреждения: Вальдифиори, Летица

Удаление: Д`АЛессандро, 43