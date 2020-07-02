Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 29-го тура итальянской Серии А Сассуоло добыл уверенную гостевую победу над Фиорентиной со счетом 1:3.

Гол Патрика Кутроне на последней минуте основного времени стал для "фиалок" лишь мячом престижа.

Смотрите видео голов и обзор матча Фиорентина — Сассуоло:

Фиорентина – Сассуоло 1:3

Голы: Кутроне, 90 – Дефрель, 24 (с пенальти), 35, Мюлдюр, 61.

Фиорентина: Драговски – Миленкович, Песселья, Чеккерини (Игор, 64) – Лирола (Кутроне, 52), Геззаль (Бенасси, 76), Пульгар, Кастровилли (Данкан, 64), Дальберт – Кьеза, Рибери (Соттил, 64).

Парма: Пеголо – Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Кириакопулос, 46) – Маньянелли, Локателли (Бурабия, 62) – Траоре (Берарди, 46), Джуричич (Гион, 87), Бога – Дефрель (Капуто, 81).

Предупреждения: Пульгар, Чеккерини, Кастровилли, Геззаль – Рожерио, Траоре.