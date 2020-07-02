Италия

Состоялись очередные матчи итальянской Серии А.

Верона успела побывать и в роли выигрывающих, и проигрывающих, но в конечном итоге все-таки обыграла Парму. Решающий гол на счету Пессины.

Верона – Парма 3:2

Голы: Ди Кармине, 45+3 (с пенальти), Дзакканьи, 54, Пессина, 81 – Кулусевски, 14, Гальоло, 64.

Верона: Сильвестри – Ррахмани, Гюнтер, Давидович (Эмперор, 46) – Фараони, Амрабат, Велозу, Димарко (Лазович, 46) – Ди Кармине (Дзакканьи, 46), Верре (Агьеман-Баду, 84), Борини (Пессина, 65).

Парма: Сепе – Лорини (Дармиан, 77), Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло – Кулусевски, Эрнани, Бругман, Барилла (Куртич, 46) – Корнелиус (Жервиньо, 46), Капрари (Карамо, 61).

Предупреждения: Эмперор, Пессина – Барилла, Якопони, Эрнани.

Евгений Шахов вышел на поле на 81-й минуте, но Лечче от поражения не спас — как команда проигрывала 1:2 к тому моменту, так игра и закончилась.

Лечче – Сампдория 1:2

Голы: Манкосу, 50 (с пенальти) – Гастон Рамирес, 40, 75 (оба – с пенальти)

Лечче: Габриэль – Рисполи, Донати, Меццарелло (Бабакар, 46), Пас, Кальдерони (Вера, 88) – Барак, Тахцидис (Петриччионе, 46), Манкосу – Фалько (Фариас, 68), Сапонара (Шахов, 81).

Сампдория: Аудеро – Бересински, Йосида, Колли, Ауджелло (Муру, 76) – Деполи, Торсбю, Экдаль (Виейра, 76), Янкто (Лерис, 84) – Рамирес, Бонаццолли (Габбьядини, 46).

Предупреждения: Пас, Манкосу – Ауджелло, Торсбю, Березински.

Гол Патрика Кутроне на последней минуте основного времени стал лишь мячом престижа для Фиорентины. Перед этим "фиалки" пропустили трижды — дважды от Дефреля и еще раз от Мюлдюра.

Фиорентина – Сассуоло 1:3

Голы: Кутроне, 90 – Дефрель, 24 (с пенальти), 35, Мюлдюр, 61.

Фиорентина: Драговски – Миленкович, Песселья, Чеккерини (Игор, 64) – Лирола (Кутроне, 52), Геззаль (Бенасси, 76), Пульгар, Кастровилли (Данкан, 64), Дальберт – Кьеза, Рибери (Соттил, 64).

Парма: Пеголо – Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио (Кириакопулос, 46) – Маньянелли, Локателли (Бурабия, 62) – Траоре (Берарди, 46), Джуричич (Гион, 87), Бога – Дефрель (Капуто, 81).

Предупреждения: Пульгар, Чеккерини, Кастровилли, Геззаль – Рожерио, Траоре.