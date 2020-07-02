Италия

Стали известны стартовые составы команд на матч 29 тура Серии А между Аталантой и Наполи.

Полузащитник Аталанты Робин Госенс, оставшийся на скамейке запасных в матче предыдущего тура, сыграет против Наполи с первых минут. Вместо дисквалифицированного Руслана Малиновского в центре поля сыграет Маартен де Роон.

Аталанта: Голлини — Толой, Кальдара, Джимсити — Кастань, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич — Сапата, Гомес

Запасные: Спортьелло, Росси, Белланова, Паломино, Да Рива, Иличич, Колли, Муриэль, Тамезе, Хатебур, Чиборра, Шутало

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Мариу Руи — Руис, Демме, Зьелински — Политано, Мертенс, Инсинье

Запасные: Мерет, Карнезис, Луперто, Гулам, Манолас, Хисай, Эльмас, Лоботка, Юнес, Кальехон, Лосано, Милик

Матч Аталанта — Наполи начнется в 20:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.