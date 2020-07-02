"Богиня" сумела обыграть Наполи в матче чемпионата Италии.
ФК Аталанта, Getty Images
02 июля 2020, 23:34
В рамках 29-го тура Аталанта на своем поле принимала Наполи.
Во второй половине игры "богиня" отправила два гола в ворота неаполитанской команды, что позволило одолеть гостей с комфортным преимуществом.
Таким образом, Аталанта добыла свою седьмую победу подряд к Серии А – это клубный рекорд.
В 30-м туре Аталанта сыграет с Кальяри, а Наполи ожидает еще один серьезный экзамен – поединок с Ромой.