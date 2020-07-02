Италия

"Богиня" сумела обыграть Наполи в матче чемпионата Италии.

В рамках 29-го тура Аталанта на своем поле принимала Наполи.

Во второй половине игры "богиня" отправила два гола в ворота неаполитанской команды, что позволило одолеть гостей с комфортным преимуществом.

7 — L’Atalanta ha vinto sette partite consecutive per la prima volta nella sua storia in #SerieA. Esaltazione.#AtalantaNapoli pic.twitter.com/ctkZDJ7FLK — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 2, 2020

Таким образом, Аталанта добыла свою седьмую победу подряд к Серии А – это клубный рекорд.

В 30-м туре Аталанта сыграет с Кальяри, а Наполи ожидает еще один серьезный экзамен – поединок с Ромой.