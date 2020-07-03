Италия

Итальянский специалист считает, что радиостанции Рима оказывают огромное давление на футболистов и тренера Ромы.

Рома в меньшинстве уступила Удинезе в рамках 29-го тура итальянской Серии А. Бывший главный тренер римского клуба Фабио Капелло посоветовал нынешнему наставнику "волков" Паулу Фонсеке оградить себя и своих подопечных от прослушивания радиостанций Рима.

"Мне не нравилось то, как выглядела Рома в последних двух матчах. Совет, который я могу дать Фонсеке и который я давал игрокам в свое время, - не слушать римские радиостанции".

"Я всегда говорил, что даю интервью только национальным радиостанциям, а не региональным. Когда у вас все хорошо и прекрасно в Роме, то нет никаких проблем. Но вдруг вы сталкиваетесь с трудностями, это превращается в какой-то ад".

"Там [на римских радиостанциях] нет никакого баланса. Лучше всего сделать так, чтобы ребята не зависели от этого. Там призывают людей бороться. Помню, как против меня протестовало четыре тысячи болельщиков, когда Рома проиграла Аталанте. Они оказываются под влиянием радиостанций".

"Все, кто тренировал Рому, могут с уверенностью сказать, что в Риме есть проблема с радио. Не все игроки достаточно сильны, чтобы справиться с критикой. В Мадриде было то же самое, даже на радиостанциях национального уровня", — приводит слова Капелло Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, ранее Паулу Фонсека прокомментировал матч против Удинезе, в котором его команда уступила со счетом 0:2.